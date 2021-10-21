У японцев истерика: 18 октября российско-китайский отряд боевых кораблей прошел международным Сангарским проливом в Тихий океан. В стране предлагают ужесточить стратегию безопасности в отношении России. Наиболее горячие читатели предлагают закрыть или заминировать Сангарский пролив или даже симулировать военные действия против российской армии.

По данным Минобороны Японии, 18 октября смешанная эскадра военно-морских сил Китая и России прошла через пролив Цугару (пролив Цугару, или Сангарский, - пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, соединяет Японское море с Тихим океаном. Ширина пролива 18-110 км, длина - 96 км. Глубина судоходной части от 110 до 491 метра - Прим. ИноСМИ) в Тихий океан. Это первый случай, когда военные корабли двух стран прошли через пролив Цугару одновременно.

Стратегия безопасности Японии направлена на то, чтобы избежать "войны на два фронта", которая одновременно превратила бы Китай и Россию во врагов нашей страны, однако факт остается фактом - военное сотрудничество между Китаем и Россией становится все более тесным. Мы склонны быть "зацикленными" только на военной угрозе со стороны Китая, но как нам вести себя с Россией? Я думал об этом во время интервью с Синдзи Хёдо, директором политико-стратегического департамента крупного японского "мозгового центра" - Национального института оборонных исследований, который знаком с вопросами безопасности Японии в привязке к России.

Устаревшая стратегия для России с сотрудничеством на переднем плане

8 октября в своем заявлении премьер-министр Фумио Кисида выразил намерение пересмотреть стратегию национальной безопасности Японии. Эта стратегия была сформулирована еще в конце 2013 года, и в условиях роста напряженности международного положения она начинает терять свою актуальность. Типичный пример - стратегия для России, которая делает упор только на со-трудничество с этой страной.

В Стратегии 2013 года сказано: "Мы будем продвигать сотрудничество с Россией во всех сферах, включая безопасность и энергетику, и укреплять отношения между Японией и Россией в целом". "Это была стратегия, направленная на разделение Китая и России, признание того, что Россия и Китай - разные субъекты безопасности Японии", - говорит господин Хёдо.

В 2013 году Япония предполагала, что самой большой угрозой в будущем для нее будет Китай. Господин Хёдо также отмечает, что "стратегия Японии в отношении России в последние годы была определена в манере, подчиненной ее стратегии в отношении Китая". "Мы исходили из того, что Япония не может вести войну на два фронта против Китая и России одновременно. Между Японией и Россией имеется территориальный спор, и в то время мы полагали что этот вопрос не следует особенно педалировать, чтобы не нагнетать остроту в нашем противостоянии с Россией", - отметил аналитик.

В этих обстоятельствах стратегия национальной безопасности включала контент, подчеркивающий дружественные отношения с Россией, и администрация Синдзо Абэ в то время отклоняла раздававшиеся из японского МИДа голоса, призывавшие к осторожному подходу к России. Тогда руководство во главе с бывшим премьером Абэ исходило из расчета быстро, "одним махом" решить территориальную проблему с Москвой.

Однако за 27 встреч Япония-Россия с участием президента Путина и бывшего премьер-министра Абэ российская сторона не проявила никаких шагов, направленных на возможное возвращение северных территорий. Тот факт, что Япония заявила в своей стратегии национальной безопасности о том, что она "должна ладить с Россией", привел к тому, что Россия "уперлась".

Мало того, Россия в последние годы начала стремительно сближаться с Китаем с точки зрения безопасности. Типичный пример - совместные военные учения вооруженных сил двух стран.

В 2005 году Китай и Россия впервые провели совместные военные учения в рамках Шанхайской организации сотрудничества. С 2012 года в водах обеих стран начались совместные китайско-российские военно-морские учения. В 2019 году обе страны начали совместные полеты военных самолетов и совместное патрулирование вокруг островов Такэсима. Также начались совместные наземные учения, а в 2018 году Россия пригласила китайские войска на учения в Дальневосточном регионе.

В августе этого года Китай, в свою очередь, пригласил российскую армию на учения на Западном театре военных действий Китая. Директор Хёдо убежден: "Основная мотивация действий России и Китая - это отношения в треугольнике Китай, Россия и Соединенные Штаты. Когда отношения между Соединенными Штатами и Россией ухудшаются, Китай и Россия сближаются друг с другом. То же самое происходит при ухудшении американо-китайских отношений. Сейчас это основной дискурс в отношениях этих трех стран. И такая композиция, судя по всему, сохранится надолго".

Во время кризиса в Тайваньском проливе 1996 года в ситуацию вмешались военно-морские силы США. Китай тогда решил модернизировать свою военную мощь и закупил истребители и подводные лодки российского производства. Поскольку угроза со стороны китайской армии увеличивалась, администрация тогдашнего президента Обамы в Соединенных Штатах приняла политику "поворота к Азии" для переброски американских войск из Европы в Азию, что принесло России выгоду от снижения угрозы со стороны вооруженных сил США в Европе.

В марте этого года администрация Байдена в "Предварительных руководящих принципах своей стратегии национальной безопасности" обозначила Китай как самую большую угрозу и Россию как вторую угрозу США. Нынешняя американская администрация опасается военного сотрудничества между Китаем и Россией и выражает свою озабоченность им.

"На данный момент похоже, что Китай активно пытается заручиться военным сотрудничеством с Россией", - сказал Хёдо о нынешних китайско-российских отношениях. Администрация Байдена стремится сдерживать Китай, одновременно американцы ушли из Афганистана. "Китай опасается действий США по сосредоточению своих войск в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорит Хёдо.

Россия и Китай подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в 2000 году. Срок действия договора истекал в феврале следующего года, но две страны решили продлить его на пять лет на онлайн-встрече на высшем уровне в июне. В договоре нет пункта об автоматическом вступлении каждой из сторон в войну в случае угрозы другой стороне, который обычно является ключевым элементом любого военного альянса, но договор предусматривает "немедленные консультации" двух сторон в случае военного вторжения противника в одну из них.

В последнее время Путин не рассматривал возможность немедленного создания военного союза с Китаем, но и не отрицал возможность формирования военного союза в будущем. "Россия пытается вести переговоры о заключении нового ДСНВ (договора о сокращении стратегических наступательных вооружений) с Соединенными Штатами. Кроме того, Россия опасается, что если она еще больше склонится в сторону Китая, то может быть нарушен только-только начавшийся в июле американо-российский диалог по стратегической стабильности. В то же время Россия не забывает и об определенном сближении с Пекином, стремясь тем самым повысить свои ставки в переговорах с Америкой", - говорит Синдзи Хёдо.

В любом случае, как считает господин Хёдо, "посыл нынешней японской стратегии национальной безопасности о том, что Китай и Россию можно разделить, похоже, рухнул". Нет сомнений в том, что изложенные принципиальные изменения в отношениях с Россией будут составлять одну из важнейших проблем с точки зрения формирования новой японской стратегии национальной безопасности в отношении России.

Беспокойство вокруг российских ракет

Синдзи Хёдо говорит: "Сейчас между Японией и Соединенными Штатами существует большое расхождение во взглядах на безопасность в контексте России. Поскольку Соединенные Штаты оказывают гораздо большее влияние на Россию, Японии следует приложить усилия, чтобы сблизиться в своих подходах с Соединенными Штатами. Политика Японии в отношении России не может существовать в отдельности от четырехугольника США-Россия-Китай-Россия". Директор Хёдо полагает, что новая стратегия национальной безопасности не должна превращать Россию в "главного противника", но должна рассматривать ее как нечто вроде "соперника, требующего постоянной бдительности".

Есть еще один повод для беспокойства. Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), который предусматривал ограничения на баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5500 км Соединенными Штатами и Россией, истек в 2019 году. В результате Россия спешит разрабатывать и производить новые ракеты средней дальности.

По словам господина Хёдо, у российской армии есть подразделения на границе между Китаем и Россией, которые оснащены тактическим ядерным оружием с дальностью действия 500 км или меньше. Поскольку Япония не входит в этот диапазон, Япония тоже не включала Россию в качестве цели для противоракетной обороны. "Если Россия разместит на Дальнем Востоке ракеты с дальностью действия от 2 000 до 3 000 километров, Японии также потребуется отреагировать на угрозу российских ракет".

После истечения срока действия Договора о РСМД Китай и Россия объединились, чтобы решительно выступать против каждого случая, когда Соединенные Штаты демонстрируют попытку разместить ракеты средней дальности на Гуаме и в других местах. Синдзи Хёдо говорит: "Россия, у которой нет достаточных сил для участия в гонке вооружений, на самом деле не хочет участвовать в битве за развертывание ядерных сил средней дальности с Соединенными Штатами. Однако даже при этом фактор России в сфере безопасности Японии не меняется в позитивном направлении. Углубление военного сотрудничества между Китаем и Россией и конкуренция между Россией и США в области ракет средней дальности могут осложнить отношения между Японией и Россией в будущем".

В России и Китае быстрым ходом идут работы по разработке и испытаниям гиперзвуковых ракет, которые за счет огромной скорости полета и планирования и меняющегося курса могут с успехом преодолевать существующие системы ПРО. Премьер-министр Кисида заявил в своем заявлении от 8 октября, что он "укрепит оборонный потенциал, такой как противоракетная оборона, включая ее дальнейшие эффективные меры". Под этим следует понимать, что в будущем Японии необходимо будет рассмотреть не только усиление противоракетной обороны, но и наращивание сил превентивного противостояния, в том числе возможностей упреждающих атак по военным базам противника, чтобы сдержать его от осуществления своих атак по японским объектам.

7 октября премьер-министр Кисида провел свой первый телефонный разговор с президентом Путиным. В ходе него Кисида заявил, что хотел бы развивать все отношения между Японией и Россией на взаимовыгодной основе, включая вопрос о заключении мирного договора. После разговора господин Кисида сказал репортерам: "После решения вопроса о принадлежности четырех северных островов мы заключим с Россией мирный договор. Этот наш курс остается неизменным".

Почему Россия пытается привлечь Японию к развитию северных территорий

Однако переговоры при администрации Абэ показали, что Россия не собирается возвращать Японии северные территории. По словам Синзди Хёдо, в России заметно ослабление внутренней поддержки режима Путина и в этой связи наблюдается растущая тенденция к жесткой внешней позиции его власти. "Хотя администрация Путина победила на выборах в Госдуму в сентябре, было заметно, что она добилась этого только благодаря тому, что, ловко распределяла бюджеты между регионами и периферией и жестко расправлялась с оппонентами".

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин посетил остров Итуруп - самый большой из северных островов. 15 октября северные острова также посетили два вице-премьера - Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин. 5 октября ВМФ России объявил о проведении учений с ракетными стрельбами в Японском море. "В результате всего этого импульс к решению вопроса о северных территориях уменьшился, а интерес к России в японском политическом истеблишменте тоже уменьшился", - сказал Хёдо. Президент Путин считает, что экономическое сотрудничество Японии необходимо для развития Дальнего Востока, и что его недавние действия по привлечению Японии к этому явятся "наблюдательным воздушным шаром, который поднимет интерес Японии к России". Однако это далеко не так.

19 октября отмечалось 65-летие подписания в 1956 году Совместной японо-советской декларации. В будущем от Японии потребуется спокойно действовать в отношении России в рамках своей необходимой безопасности, в то же время не заостряя излишне внимания в японско-российских отношениях исключительно на проблеме северных территорий.

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Хёдо Синдзи - директор политико-стратегического департамента крупного японского "мозгового центра" - Национального института оборонных исследований Министерства обороны Японии, работал советником по политическим вопросам в посольстве Японии в России, помощником заместителя генерального секретаря кабинета министров и советником Совета национальной безопасности (СНБ) Японии.

Комментарии японских читателей

hr2953

Пролив Цугару, хотя и является международным, но настолько важен для безопасности Японии, что нам нужно добиваться уведомительного порядка плавания по нему российских и китайских военных кораблей. Как уж мы договоримся с американцами - это другой вопрос, но новый кабинет должен добиваться определения пролива Цугару как "особого морского пути".

wteruoeks

С Россией нужно вести дела по принципу "кнута и пряника". За проход боевых кораблей проливом Цугару нужен "кнут". А чтобы заманить Россию экономическими сотрудничеством нужен "пряник".

sol

Под проливом Цугару проходит транспортный тоннель "Сэйкан". Нужно разработать меры по его быстрому минированию для недопуска в пролив российских боевых кораблей.

Нужно менять нашу пацифистскую конституцию и всемерно наращивать военный потенциал Японии.

Нужно показывать России ее неразвитость и недостатки. В этом плане необходимо активнее задействовать такие пропагандистские поводы, как тот перебежчик из России, что приплыл на Хоккайдо в силу своего огромного желания эмигрировать в Японию.

Можно пойти даже на симуляцию военного конфликта с Россией. У Путина и Си Цзиньпина не так много времени впереди. Нужно уже готовиться к тому, что будет дальше.

qha

Необходимо всеми силами развивать военный потенциал Японии. Нельзя во всем полагаться на Америку. Она окажет нам в лучшем случае частичную помощь.

Нам нужно воссоздать такую же сильную армию, какая была у нас до войны.

Если противник нападает на вас с длинным боевым мечом, то не дело пытаться остановить его с помощью коротенького "подмышечного" кинжала "ваки-катана".

Япония уже побеждала Китай и Россию. Победит и в будущем!

hag

Нужно заставить Россию осознать, что проходы ее боевых кораблей проливом Цугару - это не обычное дело и оно может быть связано с большим риском.

Нужно менять нашу беззубую конституцию. Пролив Цугару нужно превращать в "кровавый морской путь". Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно.

vne

Объявить пролив Цугару японскими территориальными водами!

Вспомните, как по зимнему Цугару плакала наша любимая певица Саюри Исикава.

Это японская водная территория.

Разрешить американским боевым кораблям с атомным оружием свободное плавание в японских водах.

Что себе позволяют Россия и Китай?! Нельзя оставлять этого без достойного ответа!

kaw

В урегулирование нашего территориального спора с Россией нужно активно привлекать Америку. Если Япония будет действовать в одиночку, то мы можем следовать с Россией "параллельным курсом" до скончания времен.

pfl

Этот проход китайско-российской эскадры имеет большое стратегическое значение. Обратите внимание, он происходит как раз тогда, когда Америка проводит важные военно-морские маневры в Южных морях в контексте Тайваня. Посыл здесь простой: если вы помешаете нам захватывать Тайвань, то мы с севера ударим по американским базам в Японии.

gpm

Слушайте, а в связи с тем, что в Индо-Тихоокеанском регионе так накалилась обстановка со всеми этими QUAD, AUKUS, Five Eyes, японско-американским союзом и т.д., разве не естественно, что Россия и Китай тоже проводят свои маневры и повышают свою боеготовность?

Nasaoperwrx

Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром.

Ведь в свое время, создавая свою Ось, Япония и Германия тоже стремились к мировому господству!

А теперь Япония, Америка, Германия и весь Запад объединились против Китая и России!

jo_

Посмотрите на нашу ошибочную военную стратегию. Россия быстро милитаризирует северные острова и уже успела построить там серьезные военные базы. А у нас на Хоккайдо только слабые опорные пункты сил самообороны Японии. 75% американских войск размещены у нас за 2700 километров, на Окинаве. Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!

ffn

Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз - сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности.

d20

Когда-то Япония сама осуществляла агрессии против иностранных государств. Теперь терпит агрессию от других.

Вывод один: снова становиться мощной военной державой.

xrg

Японии нужно становиться региональной силой. Плавать по Тайваньскому проливу. Осуществлять военные заходы в тайваньские порты. Пусть нас боятся.

MLB

Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару - это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии. Ведь пролив Цугару - это наши, а не международные воды.

yay

Закрыть пролив Цугару для прохода иностранных военных судов!

vka

А ведь Америка, да и Япония тоже, настаивают на свободе судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе. Как быт с этим?

mit

Ну что, приходит конец нашей Японии?

Синдзи Хёдо (Sinji Hyodo), Ёсихиро Макино (Yoshiro Makino)