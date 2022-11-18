Постпред Польши при ООН заявил о продолжении поддержки Украины, несмотря на ЧП с ракетой

Варшава будет предоставлять помощь Киеву и поддерживать украинцев внутри страны, отметил Кшиштоф Щерский

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Варшава намерена продолжить поддержку Киева, несмотря на инцидент с упавшей на польской территории ракетой. Об этом заявил в среду постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский.

"Польша считает критически важным продолжение поддержки Украины. <...> Мы используем многосторонний подход, [как] предоставляя помощь на Украине, так и поддержку [украинцам] внутри нашей страны", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Во вторник в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. На Западе изначально выступили с резкими антироссийскими заявлениями, однако в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам экстренного заседания Совета альянса заявил, что, как показала предварительная оценка, в Польше упала ракета ПВО Украины. Об этом же, как передает агентство Reuters, сообщил на экстренной встрече лидеров ряда стран Группы семи и НАТО президент США Джо Байден. Его польский коллега Анджей Дуда также признал, что доказательств в пользу российского происхождения ракеты нет, но есть большая вероятность, что ее запустили с Украины.

В Минобороны РФ заявили, что утверждения о российском происхождении ракеты являются намеренной провокацией. По данным российского оборонного ведомства, ракета была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны С-300.