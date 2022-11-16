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Военное обозрение

Стоимость эсминца следующего поколения может быть в среднем на 1 млрд долларов больше, чем оценивают ВМС США

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Фото носит иллюстрационный характер

В своем ежегодном отчете о кораблестроении для ВМС бюджетное управление Конгресса предупредило, что неопределенность в отношении окончательных параметров и возможностей эсминца следующего поколения предполагает, что его окончательная стоимость в среднем может существенно отличаться от оценок ВМС США.

В годовом отчете Бюджетного управления Конгресса, оцениваются затраты на будущие планы кораблестроения ВМС. В документе, опубликованном 11 ноября, говорится, что будущий эсминец будет стоить от 3,1 до 3,4 миллиарда долларов в среднем, при этом после начала производства в 2030 году планируется закупить от 29 до 47 судов.

При этом внутренние финансовые прогнозы ВМС США показывают, что каждый новый корабль обойдётся в сумму от 2,3 до 2,4 миллиардов долларов в зависимости от того, какую версию 30-летнего долгосрочного плана судостроения будут использовать законодатели.

В целом оценочная стоимость реализации проекта нового эсминца отличается примерно на 30-40 процентов между оценками ВМС и Бюджетного управления Конгресса США. Неопределенность в отношении окончательных размеров и возможностей эсминца следующего поколения предполагает, что его окончательная стоимость может существенно отличаться от предполагаемой цены, посчитанной как ВМС, так и Конгрессом.

Отчет представляет собой первый взгляд на потенциальные затраты на зарождающуюся программу судостроения. Военно-морские силы США ранее в этом году во время ежегодного симпозиума Ассоциации надводного флота представили первоначальный обзор того, что они хотят видеть в характеристиках эсминца нового поколения.

DDG(X) будет следовать за рабочей лошадкой Arleigh Burke, кораблём, который неоднократно хвалили многие высокопоставленные чиновники ВМС. Предшественник DDG(X) уже был плотно оснащен лучшими технологиями, которые есть в распоряжении американских военных.

Исторически сложилось так, что финансовая служба Конгресса США обычно прогнозирует более высокие затраты на судостроение, чем ВМС. Причина этого в основном связана с предположениями, которые должны делать аналитики, когда они рассматривают стоимость материалов, темпы инфляции, уровни общности среди старых вариантов кораблей, а также множество других переменных. Чем более долгосрочный прогноз, тем сложнее составить точную смету.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
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