В Белом доме заявили, что США не обсуждают с Россией организацию переговоров по Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби считает, что "нет никаких основных условий для того, чтобы сесть за стол" переговоров по Украине

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что "нет никаких основных условий для того, чтобы сесть за стол" переговоров по Украине.

По его словам, Вашингтон в настоящий момент не обсуждает с Москвой организацию переговоров по Украине. "Мы не ведем переговоры за спиной украинцев. [Президент Украины Владимир] Зеленский должен сам решить, согласиться ли на переговоры и когда. Пока он этого не сделает, мы будем работать над тем, чтобы у украинцев было оружие и военные средства, необходимые им для защиты своей территории, - сказал он в опубликованном во вторник интервью итальянской газете Corriere della Sera. - Никаких переговоров не ведется, украинское правительство само определяет, что можно или нельзя обсуждать".

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Госдепартамент США в настоящий момент готовит почву для возможных будущих переговоров между Россией и Украиной, однако в вашингтонской администрации существуют разногласия относительно необходимости подобных шагов.

В понедельник президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предупредил, что Вашингтон не будет вести переговоры по Украине без участия Киева.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого заявил, что российское руководство по-прежнему готово к консультациям по Украине. Он отметил, что Россия выслушает коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном.