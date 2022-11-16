Войти
ТАСС

В Белом доме заявили, что США не обсуждают с Россией организацию переговоров по Украине

358
0
0
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби считает, что "нет никаких основных условий для того, чтобы сесть за стол" переговоров по Украине

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что "нет никаких основных условий для того, чтобы сесть за стол" переговоров по Украине.

По его словам, Вашингтон в настоящий момент не обсуждает с Москвой организацию переговоров по Украине. "Мы не ведем переговоры за спиной украинцев. [Президент Украины Владимир] Зеленский должен сам решить, согласиться ли на переговоры и когда. Пока он этого не сделает, мы будем работать над тем, чтобы у украинцев было оружие и военные средства, необходимые им для защиты своей территории, - сказал он в опубликованном во вторник интервью итальянской газете Corriere della Sera. - Никаких переговоров не ведется, украинское правительство само определяет, что можно или нельзя обсуждать".

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Госдепартамент США в настоящий момент готовит почву для возможных будущих переговоров между Россией и Украиной, однако в вашингтонской администрации существуют разногласия относительно необходимости подобных шагов.

В понедельник президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предупредил, что Вашингтон не будет вести переговоры по Украине без участия Киева.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого заявил, что российское руководство по-прежнему готово к консультациям по Украине. Он отметил, что Россия выслушает коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
11.08.2022
Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ
09.08.2022
Запад должен отыскать болевой порог Путина
26.05.2022
Новый арабский посредник между Россией и Западом
17.05.2022
На Украине Россия выбрала меньшее из зол
24.06.2020
Будет прием: Москва ждет зарубежных гостей на парад Победы
22.05.2020
США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 16:55
  • 1
В рамках операции "Ирини" ВМС стран Евросоюза перехватили два груза бронемашин для Ливии
  • 16.11 16:54
  • 37991
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.11 16:53
  • 1
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 16.11 16:38
  • 0
Грядет очередная революция. Зеленский будет повешен на Крещатике украинскими националистами
  • 16.11 16:26
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
  • 16.11 16:11
  • 1
Патрушев: задачи СВО будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада
  • 16.11 16:04
  • 5
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 16.11 15:46
  • 6
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 16.11 05:28
  • 80
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 16.11 01:00
  • 1
Какие иностранцы пойдут служить в российскую армию
  • 15.11 21:27
  • 1
На корвете "Проворный" установили новую стелс-надстройку вместо выгоревшей
  • 15.11 21:13
  • 3
Экипировка "Легионер" получит шлем дополненной реальности
  • 15.11 21:06
  • 1
Автор в западном издании пишет, что ВС РФ якобы не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS на Украине
  • 15.11 16:16
  • 0
Польский проект «от можа до можа» не предусматривает украинский суверенитет
  • 15.11 15:38
  • 2
Бойцы войск радиоэлектронной борьбы ВС России рассказали о работе в зоне СВО