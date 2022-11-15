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Фрегат «Адмирал Головко» выйдет на испытания в ближайшие дни

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Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350
Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.
Источник изображения: Северная верфь

Многоцелевой фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 в ближайшие дни выйдет на первый этап испытаний. Об этом генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов сообщил ТАСС.

«У нас на завершающем этапе испытаний корвет "Меркурий", и мы не оставляем надежду, несмотря на все трудности, сдать его в этом году. В начале ходовых испытаний находится новейший фрегат "Адмирал Головко", который в ближайшие дни выйдет на первый этап испытаний», — сказал он.

По словам Орлова, в ближайших сдаточных планах «Северной верфи» остаются два боевых корабля — корвет и фрегат, а также два гражданских судна — траулер и ярусолов. «Это очень непросто во всех отношениях, поскольку мы строим головные образцы — речь идет о гражданских судах, и понятное дело — мы вместе с заказчиком, по сути дела, вылизываем проект», — отметил Орлов.

В августе «Известия» сообщали, что Черноморский флот получит два фрегата проекта 22350, которые будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Флот может получить корабли до 2028 года.

В том же месяце стало известно, что Северное проектно-конструкторское бюро в ближайшее время представит на утверждение в Минобороны России технический проект головного модернизированного фрегата проекта 22350М.

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, что «Адмирал Головко», который станет первым штатным носителем ракет «Циркон», войдет в состав флота до конца 2022 года. Фрегат получил универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14.

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Страны
Россия
Продукция
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
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Проекты
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