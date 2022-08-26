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Черноморский флот получит фрегаты с гиперзвуковыми «Цирконами»

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Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» фрегата проекта 22350
Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» фрегата проекта 22350.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Черноморский флот (ЧФ) России получит два фрегата проекта 22350, которые будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом со ссылкой на Минобороны сообщают «Известия».

Корабли планируется заложить в этом году, в ЧФ они должны поступить до 2028 года. Ожидается, что фрегаты получат, кроме нового вооружения, современные радиолокационную станцию и комплексы противовоздушной обороны.

Десятый корабль проекта 22350, который попадет в ЧФ, планируется назвать в честь адмирала Владимира Высоцкого.

«Корабли проекта 22350 — самые современные у нас на флоте, они могут выполнять любые задачи в океанской зоне. Они имеют и защиту от ударов с воздуха, и мощное оружие как против надводных, так и подводных целей», — сказал газете бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Валентин Селиванов.

В августе заместитель гендиректора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев заявил, что Северное проектно-конструкторское бюро в ближайшее время представит на утверждение в Минобороны России технический проект головного модернизированного фрегата проекта 22350М, который сможет нести крылатые ракеты «Калибр».

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
СПКБ
Персоны
Высоцкий Владимир
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
ЧФ
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