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Северный флот получит штатный носитель гиперзвуковых ракет в 2022 году

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Ракетный крейсер "Адмирал Головко"
Ракетный крейсер "Адмирал Головко".
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Михалев

Первым штатным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» станет фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, корабль войдет в состав Северного флота до конца 2022 года. Об этом сообщил командующий флотом адмирал Александр Моисеев, передает РИА Новости.

«До конца текущего года, в соответствии с планами государственной программы развития вооружений, мы ожидаем поступления на флот третьего фрегата данного проекта — "Адмирал Головко". Он станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования», — сообщил командующий на брифинге о задачах Северного флота по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, который приурочили ко Дню Северного флота.

Фрегаты дальней морской и океанской зоны проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» предназначены для выполнения широкого спектра задач. Корабли могут обнаруживать и поражать подводные, надводные и наземные цели, а также обеспечивать противолодочную, противовоздушную и противоракетную оборону кораблей и судов. Фрегат «Адмирал Головко» стал третьим кораблем проекта 22350. Фрегаты получили универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, который позволяет использовать ракеты «Циркон», «Оникс» и «Калибр-НК».

В мае головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» успешно поразил цель в Белом море гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон».

Ранее в мае глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация начала серийное производство газотурбинных двигателей М-55Р. Силовой агрегат предназначен для фрегатов проекта 22350.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
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ГЗЛА
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