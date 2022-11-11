Войти
Lenta.ru

В США рассказали об аварии на построенном в 2019 году корабле Wichita

478
0
+1
Корабль прибрежной зоны Wichita (LCS 13)
Корабль прибрежной зоны Wichita (LCS 13).
Источник изображения: YouTube

Экипаж литорального боевого корабля (Littoral Combat Ship, LCS) Wichita класса Freedom Военно-морских сил (ВМС) США столкнулся с проблемой в энергетической установке. Об аварии на корабле, построенном компанией Lockheed Martin, пишет Defense News.

«В результате несчастного случая 19 октября никто не пострадал, и официальные лица надводных сил Атлантического флота отказались предоставить дополнительные подробности, сославшись на продолжающееся расследование причины [аварии]», — сообщает издание.

Отмечается, что командование военно-морской безопасности ВМС США отнесло происшествие к «классу А», который влечет за собой ущерб, превышающий 2,5 миллиона долларов. Корабль Wichita ввели в строй в 2019 году.

В арсенал литорального боевого корабля входит зенитный ракетный комплекс RIM-116, автоматическая пушка калибра 57 миллиметров и противолодочные торпеды.

В июне начальник штаба ВМС Соединенных Штатов адмирал Майкл Гилдей предложил продать ненужные ВМС литоральные корабли типа Freedom союзникам.

В мае стало известно, что структурные дефекты привели к появлению трещин на нескольких LCS типа Independence.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
Похожие новости
11.02.2022
ВМС США приняли на вооружение корабль прибрежной зоны LCS-28 "Саванна"
13.01.2021
Целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом
05.09.2018
ВМС США приняли новый боевой корабль прибрежной зоны
19.08.2016
ВМС США получили новый корабль прибрежной зоны "Детройт"
03.10.2013
ВМС США приняли боевой корабль прибрежной зоны LCS-4 «Коронадо»
25.08.2010
Выбор головного подрядчика по программе LCS перенесен на конец года
18.07.2008
Израиль заказал американские корабли на 1,9 миллиарда долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 07:05
  • 37607
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.11 05:07
  • 103
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 12.11 01:16
  • 67
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 11.11 23:29
  • 3
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра
  • 11.11 21:20
  • 1
Правительство России ввело санкции против 74 иностранных оборонных компаний
  • 11.11 17:11
  • 2
Владимир Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными
  • 11.11 13:37
  • 1
Япония планирует модернизировать ЗРК "Тип-03"
  • 11.11 12:04
  • 0
Любовный треугольник Польши, США и Украины закончится для последней потерей западных земель
  • 11.11 01:48
  • 1
Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии
  • 11.11 01:46
  • 1
О проблемах мобилизованных заговорили на президентском уровне
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»