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Ненужную ВМС США американскую «Свободу» захотели продать

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USS Freedom
USS Freedom.
Источник изображения: US Navy

Ненужные Военно-морским силам (ВМС) США литоральные боевые корабли типа Freedom («Свобода») можно продать союзникам. С таким предложением выступил начальник штаба ВМС Соединенных Штатов адмирал Майкл Гилдей. Об этом сообщает The Drive.

Согласно предложению военного, корабли типа Freedom можно продать одной или нескольким странам Южной Америки, где они могут использоваться в борьбе с контрабандистами наркотиков. Издание допускает, что другим покупателем кораблей мог бы стать Тайвань.

The Drive отмечает, что союзников от покупки кораблей типа Freedom может оттолкнуть их высокая стоимость, спорная эффективность и наличие технических проблем. Издание напоминает, что вывод из эксплуатации кораблей к концу 2024 года позволит ВМС США сэкономить до 3,6 миллиарда долларов.

В марте The Drive написало, что ВМС США планируют списать от восьми до десяти литоральных боевых кораблей типа Freedom, самому старому из которых насчитывается семь лет.

В апреле 2021 года Defense News написало, что прибрежные боевые корабли типов Freedom («Свобода») и Independence («Независимость») ВМС США оказываются слишком дорогими.

В октябре 2020 года Defense News сообщило, что корабль Detroit типа Freedom из-за проблем с двигательной установкой сломался, находясь у берегов Южной Америки.

Линейка кораблей LCS, предназначенных для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки, включает в себя корабли типов Freedom и Independence. Первый, представляющий собой быстроходный монокорпусный корабль, разработан Lockheed Martin. Второй — тримаран (трехкорпусный корабль), создан General Dynamics.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Компании
General Dynamics
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
LCS-1
БПЛА
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