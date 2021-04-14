Американские «Свобода» и «Независимость» оказались слишком дорогими

Прибрежные боевые корабли типов Freedom («Свобода») и Independence («Независимость») Военно-морского флота (ВМС) США оказываются слишком дорогими, пишет Defense News.

Американское издание отмечает, что годовая стоимость эксплуатации одного корабля, созданного в рамках программы Littoral Combat Ship (LCS), обходится в 70 миллионов долларов, тогда как аналогичный показатель для значительно более крупных и мощных эсминцев типа Arleigh Burke составляет 81 миллион.

Решить проблему Freedom и Independence в ВМФ США предлагают сокращением числа подрядчиков, занятых в обслуживании кораблей, и передачей их задач флоту.

Defense News напоминает, что у некоторых кораблей LCS наблюдаются проблемы с силовой установкой.

Так, еще в январе издание писало, что крупнейшая в мире военно-промышленная компания, американская Lockheed Martin, прекратила поставки ВМС США прибрежных боевых кораблей типа Freedom. Согласно информации издания, причиной временного прекращения поставок стал конструктивный недостаток трансмиссии двигательной установки корабля, в разработке которой принимала участие немецкая компания Renk.

В октябре 2020 года Defense News сообщило, что корабль Detroit типа Freedom из-за проблем с двигательной установкой сломался, находясь у берегов Южной Америки.

Линейка кораблей LCS, предназначенных для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки, включает корабли типов Freedom и Independence. Первый, представляющий собой быстроходный монокорпусный корабль, разработан Lockheed Martin. Второй — тримаран (трехкорпусный корабль), создан General Dynamics.

Иван Потапов