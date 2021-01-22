Войти
Lenta.ru

Поставки американской «Свободы» прекратились

214
0
0
Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

Крупнейшая в мире военно-промышленная компания, американская Lockheed Martin, прекратила поставки Военно-морским силам (ВМС) США прибрежных боевых кораблей типа Freedom («Свобода»), сообщает Defense News.

Согласно изданию, причиной временного прекращения поставок стал конструктивный недостаток трансмиссии двигательной установки корабля, в разработке которой принимала участие немецкая компания Renk. Defense News, ссылаясь на анонимный источник в ВМС США, пишет, что выявление и устранение неисправностей для каждого из кораблей типа Freedom займет месяцы.

В октябре 2020 года издание сообщило, что корабль Detroit типа Freedom из-за проблем с двигательной установкой сломался, находясь у берегов Южной Америки.

Быстроходный монокорпусный корабль типа Freedom относится к линейке Littoral Combat Ship (LCS), предназначенной для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки. Корабль получает комбинированную двигательную установку. В частности, при скорости 10-12 узлов работает пара дизельных двигателей, тогда как разгон до 40 узлов задействует два газотурбинных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Компании
Lockheed-Martin
Renk
Проекты
2020-й год
LCS-1
БПЛА
Похожие новости
17.01.2020
"Защитить бумажник": Boeing создал лазерную пушку
26.09.2019
Прошли очередные испытания атомной В61-12
13.06.2018
У сухопутных войск США и НАТО есть новый план ведения войны с Россией
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
07.12.2009
Морские беспилотные авиационные системы: сегодня и завтра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря