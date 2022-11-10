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РИА Новости

Мишустин призвал прислушиваться к тем, кто использует военную продукцию

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Мишустин призвал учитывать мнение использующих военную продукцию по каждому ее элементу

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Необходимо выстраивать обратную связь между получателями военной продукции и производителями, по каждому элементу надо учитывать мнение тех, кто его использует, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Президент неоднократно подчеркивал необходимость выстраивания обратной связи получателей военной продукции с производителями. По каждому элементу нужно учитывать мнение тех, кто его использует", - сказал премьер на координационном совете по обеспечению потребностей Вооружённых сил.

Он отметил, что это касается всех направлений – от тяжелых вооружений до содержания медицинской аптечки. "В преддверии зимы меняются условия жизни людей и работы техники. Они становятся более сложными. Надо принимать во внимание этот момент при формировании заказов на поставку лекарств, одежды и, конечно, при строительстве укрытий и фортификации", – добавил глава правительства.

Мишустин рассказал, что по каждой номенклатуре формируется план-график с указанием конкретного исполнителя, чтобы можно было точно координировать процесс производства. Руководители предприятий должны быть ознакомлены с планом под личную подпись.

"Прошу рассматривать оперативно и подробно возможные предложения по совершенствованию механизмов управления, организации контроля, независимо от источников их поступления, и результаты докладывать на заседаниях совета", - добавил премьер.

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Страны
Россия
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