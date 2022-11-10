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ЦАМТО

Инвесторы "Мотор Сич" из Китая выступили против национализации активов компании на Украине

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Мотор Сич
Мотор Сич.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 9 ноября. Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против насильственной национализации активов компании. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении представителя китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" Ван Цзина.

Как отмечает агентство, ранее, 7 ноября, украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины.

"Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО "Мотор Сич" и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов", – говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте компании Beijing Skyrizon, китайского инвестора "Мотор Сич", в соцсети WeChat.

Китайские инвесторы "Мотор Сич" заявили, что никогда не откажутся от борьбы за защиту своих прав законным путем.

Как напоминает "РИА Новости", в ноябре 2021 года компания Beijing Skyrizon сообщила, что будет добиваться через суд в Гааге выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд. долл. В заявлении компании отмечалось, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер, китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".

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Страны
Китай
Украина
Компании
Мотор Сич
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