Фонд развития промышленности в октябре 2022 года одобрил 29 займов на сумму 37,3 млрд рублей

Экспертный совет Фонда развития промышленности в октябре 2022 года одобрил выдачу 29 займов на общую сумму 37,3 млрд рублей. Общий бюджет реализации промышленных проектов превысит 55,4 млрд рублей.

Фонд одобрил займы предприятиям, работающим в отраслях машиностроения, химии, металлообработки и металлургии, лесной и легкой промышленности, медбиофармы, а также производящим стройматериалы и электрическое оборудование.

Новые займы одобрены для реализации промышленных проектов в 20 регионах России. Большее число проектов будет реализовано в Пермском крае, Рязанской и Самарской областях, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

Всего Фонд развития промышленности предоставил предприятиям 1195 льготных займов на общую сумму 323,9 млрд рублей. При этом по более 560 проектам, профинансированным ФРП, уже запущено новое производство или увеличен выпуск продукции.

Фонд развития промышленности