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ТАСС

Repubblica: США и НАТО допускают переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона

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Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

Как утверждает газета, Белый дом впервые начал предполагать подобный конкретный сценарий

РИМ, 7 ноября. /ТАСС/. США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине в том случае, если Киев отвоюет Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение. Как пишет в понедельник газета La Repubblica, Вашингтон на постоянной связи по этому вопросу с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту мысль украинским властям.

По мнению издания, не случайно Вашингтон и НАТО подтвердили направление Киеву партии ракет назначения ПВО против беспилотников. Главной установкой становится то, что возвращение Херсона, стратегической цели с точки зрения выхода к морю и контроля за водными ресурсами, может изменить ход конфликта, и после его завоевания можно начинать переговоры с позиции силы. Как утверждает газета, Белый дом впервые начал предполагать подобный конкретный сценарий.

Причины этого в двух аспектах, пишет газета. Первая - это угроза, хотя и на данный момент очень отдаленная, якобы использования РФ тактического ядерного оружия, что потребует масштабного ответа. Второе опасение - это расширение влияния Китая на Россию. Как утверждает газета, полное поражение российского лидера Владимира Путина, смена режима которого более не обсуждается как одна из опций, привело бы к худшим для США последствиям, а именно переходу РФ под полный контроль Китая.

При этом отмечается, что во многом политический процесс будет зависеть от исхода промежуточных выборов в Конгресс США. Но конфликт входит в новую фазу из-за "параллельности" интересов Кремля и Белого дома, пишет издание. Подтверждением этого тезиса газета называет то, что США признали, что ведут на протяжении месяцев прямые контакты с Москвой, чтобы не допустить расширение конфликта и ядерную эскалацию. 

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