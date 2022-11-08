Песков: Москва открыта для контактов с Киевом, но действия Украины делают их невозможными

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности достигать свои цели на переговорах

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россия остается открытой для переговоров с Украиной, но они сейчас невозможны из-за того, что Киев на законодательном уровне закрепил невозможность контактов с Москвой, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой, чтобы достигать свои цели на переговорах. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной", - сказал он в ответ на вопрос, готова ли Москва к переговорам с Киевом.