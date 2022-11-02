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Интерфакс-АВН

Отряд кораблей во главе ракетным крейсером "Варяг" вошел в зону ответственности Тихоокеанского флота, южнее Шри-Ланки

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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Владивосток. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с флагманом флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" вернулись в зону ответственности ТОФ, которая начинается южнее Шри-Ланки, сообщает во вторник пресс-служба флота.

"Отряд кораблей совершает межфлотский переход из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации во Владивосток после завершения выполнения задач в дальней морской зоне", - говорится в сообщении.

Тихоокеанский флот перенял оперативное управление отрядом кораблей на переходе от Черноморского флота. Сейчас корабли совершают переход через Индийский океан. Из родного пункта базирования во Владивостоке корабли ТОФ ушли в дальний поход декабре 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Шри-Ланка
Проекты
ТОФ
ЧФ
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