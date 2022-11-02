Отряд кораблей во главе ракетным крейсером "Варяг" вошел в зону ответственности Тихоокеанского флота, южнее Шри-Ланки

Владивосток. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с флагманом флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" вернулись в зону ответственности ТОФ, которая начинается южнее Шри-Ланки, сообщает во вторник пресс-служба флота.

"Отряд кораблей совершает межфлотский переход из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации во Владивосток после завершения выполнения задач в дальней морской зоне", - говорится в сообщении.

Тихоокеанский флот перенял оперативное управление отрядом кораблей на переходе от Черноморского флота. Сейчас корабли совершают переход через Индийский океан. Из родного пункта базирования во Владивостоке корабли ТОФ ушли в дальний поход декабре 2021 года.