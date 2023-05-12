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ЦАМТО

Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" вошел в зону ответственности ТОФ в Индийском океане

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Ледокол "Евпатий Коловрат"
Ледокол "Евпатий Коловрат".
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 11 мая. Новейший ледокол "Евпатий Коловрат", построенный для Тихоокеанского флота, вошел в зону ответственности ТОФ в Индийском океане в районе острова Шри-Ланка.

Ледокол совершает межфлотский переход из Санкт-Петербурга в свой будущий пункт постоянного базирования на Камчатке – Петропавловск-Камчатский. Маршрут перехода проходит через Средиземное море и Индийский океан.

Накануне судно вышло из-под управления Черноморского флота и передано в управление Территориального центра управления Тихоокеанского флота.

По прибытии на Камчатку ледокол "Евпатий Коловрат" будет введен в корабельный состав ТОФ и продолжит нести службу в зоне ответственности Войск и сил на Северо-Востоке России.

Справочно:

Судно построено по модернизированному проекту 21180М на заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге. Ледокол был заложен в 2018 г., а его прием в состав флота ожидается в текущем году.

Водоизмещение судна составляет чуть более 4000 т, длина – 82 м, ширина – 19 м. Он способен преодолевать льды толщиной до 1,5 м. В носовой части имеет вертолетную площадку. При необходимости на ледоколе могут быть установлены зенитные артиллерийские установки.

Задачами ледокола "Евпатий Коловрат", помимо доставки грузов в отдаленные гарнизоны, будет являться проводка боевых кораблей в ледовых условиях, перевозка команд и гидрографические работы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Индия
Россия
Шри-Ланка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21180
21180М
ТОФ
ЧФ
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