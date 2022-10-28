Дума исключила из закона понятие "услуга" в отношении работы спецслужб и МО РФ

Также документом предлагается снизить прозрачность некоторых процедур, проводимых спецслужбами, в том числе в сфере пересечения госграницы

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла во втором и третьем чтениях законопроект об изъятии из законодательства понятия "услуга" в отношении деятельности спецслужб, в том числе ФСБ и СВР, а также Министерства обороны (МО) РФ. Также документом предлагается снизить прозрачность ряда процедур, проводимых спецслужбами, в том числе в сфере пересечения госграницы.

Инициативой предлагается "предусмотреть в законе о госуслугах изъятие", согласно которому деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП) "не является предоставлением государственных и муниципальных услуг". Одобренными поправками во втором чтении предлагается изъять из законодательства понятие "услуга" и в отношении деятельности МО РФ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Как ранее отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который является соавтором документа, обеспечение безопасности государства неправильно называть услугой.

Также инициативой предлагается снизить прозрачность процедур, проводимых спецслужбами, в сферах пересечения государственной границы, рыболовства, промышленной безопасности, а также регистрации юридических лиц. Пискарев подчеркнул, что "подать заявление и получить ответ на него можно будет в знакомых форматах, сохранятся и сроки рассмотрения документов". По его словам, "главное отличие произойдет лишь в обоснованном снижении прозрачности состава процедур, проводимых спецслужбами, что с учетом нашего времени стало абсолютно необходимым".

Указанные нормы закона вступят в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.