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ТАСС

Глава МИД Венгрии заявил о необходимости переговоров России и США по Украине

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Петер Сийярто выразил надежду на то, что эти консультации "пройдут скоро"

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Россия и США должны незамедлительно начать прямые переговоры по ситуации вокруг Украины, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Европейская экономика страдает. Европа страдает. Вот, почему единственное решение для Европы - это мир. Но, безусловно, мир не наступит при таком поведении. Что демонстрирует администрация США, почему?" - отметил министр в интервью, опубликованном в издании The Daily Caller. По его словам, "для достижения мира нужно разговаривать". "Вам нужно поддерживать связь", - подчеркнул Сийярто. "Вот, почему мы надеемся, что будут какие-то американо-российские переговоры относительно этого. Не следует заблуждаться, это необходимо, чтобы установить мир. Российско-американские переговоры", - приводит слова Сийярто издание. Министр выразил надежду на то, что эти консультации "пройдут скоро". "И я не хочу никого принижать, но я вполне уверен, что эти переговоры должны пройти между американской и российской администрациями", - пояснил он.

"И я надеюсь, что они обе будут действовать ответственно <...>. Как я понимаю, будет встреча Группы двадцати. Как я понимаю, оба президента могут там быть. Если честно, думаю, будет очень, очень трудно объявить миру с точки зрения обеих сторон, почему они не встретились, если они будут в одном и том же месте. Мы в Венгрии не можем ничего поделать, кроме как желать этого, надеяться и молиться", - добавил Сийярто. "Вы знаете, я обычно подвергаюсь сильному давлению и критике за то, что я по-прежнему говорю с россиянами", - отметил министр. "Но вы знаете, <...> нельзя позволить себе не говорить с ними, если вы почти на 100% зависите от поставок их энергоносителей и если Россия является реальностью в Европе и будет оставаться реальностью в Европе вне зависимости от итога этой войны", - сказал он.

По мнению Сийярто, в настоящее время в мире имеет место "нехватка лидеров". "Президент [США Дональд] Трамп был настоящим лидером. Канцлер [ФРГ Ангела] Меркель была настоящим лидером", - добавил он. Как полагает министр, боевых действий на Украине не было бы, если бы Меркель и Трамп до сих пор были у власти. "Я хочу подчеркнуть, я действительно считаю, что, если бы он [Трамп] оставался у власти, это бы не началось", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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