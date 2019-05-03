Вернуть Донбасс за пять лет: что обещает советник Зеленского

Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Киев может вернуть Донбасс через пять лет, заявили в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского. При этом перспективу "возвращения" Крыма там назвали более отдаленной. Устранение конфликта в Донбассе является приоритетной задачей для нового украинского руководства. Варианты решения этого вопроса Зеленский и его команда высказывают регулярно. Для этого новый украинский лидер даже готов "пойти на уступки" России.

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может вернуть Донбасс через пять лет. При этом относительно "возвращения" Крыма у него менее радужные перспективы - по его мнению, это более отдаленная перспектива.

Апаршин также отметил, что не видит способ вернуть эти территории военным путем. Такой сценарий он назвал упущенным шансом 2014 года.

"Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года", - подчеркнул Апаршин.

К тому же как только Киев начнет проводить такую операцию, от Украины отвернутся все партнеры, уверен он.

Кроме того, консультант Зеленского убежден, что избранному президенту нельзя ехать в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, к процессу договоренностей о миротворцах на российско-украинской границе следует подключать США и Великобританию. Апаршин также допустил частичную амнистию для воевавших против Украины.

Член команды Зеленского также заявил, что за последние пять лет российская армия восстановила войска, которые в советское время якобы проводили в Германии операции против НАТО. Сегодня же эти силы, убежден он, работают против Украины.

"Я даже могу вам по номерам назвать: Калининград - шестая армия под Москвой; первая танковая дрезденская армия, далее 8-я, 20-я, 48-я, 9-я, 2-я армии", - уточнил Апаршин, подтверждая таким образом свое предположение о том, что Россия готовится к войне.

Впрочем, министр иностранных дел Сергей Лавров еще в прошлом году заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что Россия не воюет и не собирается воевать с Украиной. Глава ведомства подчеркнул, что у Москвы есть отношения с украинским государством, а оно для нее "гораздо важнее" оказавшегося в 2014 году у власти в Киеве руководства.

2 мая командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что украинские войска отбили у ополченцев в Донбассе территорию площадью 24 кв. км. При этом он подчеркнул, что все военные операции проводились украинскими силовиками в рамках минских соглашений.

"Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта: хутор Свободный, Южное, Шумы. Восстановлены 1000 га территорий, они уже используются в хозяйственных целях", - отметил военный.

Формат операции, кроме чисто военных задач, по его словам, подразумевал проведение правоохранительных, гражданско-гуманитарных мероприятий, реализацию комплексных проектов по восстановлению инфраструктуры, а также создание условий для дальнейшей мирной жизни населения региона.

"Среди наших крупнейших достижений в первую очередь следует отметить принуждения врага к уменьшению интенсивности огня и, вследствие этого, уменьшение количества потерь с нашей стороны", - отметил Наев.

Но официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин опроверг такое заявление Наева.

"Все пять территорий все время были под контролем Украины. Раньше эти территории находились в так называемой "серой зоне". С 2017 года начали под себя подгребать какие-то определенные населенные пункты. И сейчас просто на Украине сделали картинку - и все. Нужно же как-то поднимать себе имидж и героизм украинских солдат! Вот и снимали материалы о том, что, якобы, освобождают свою территорию. Такого, чтобы Украина освободила территории, которые были под нашим контролем, не было! Все это надумано-придумано!" - пояснил военный НСН.

Новое украинское руководство, которое скоро вступит в свои законные права, решительно настроено вернуть Донбасс под свой контроль и ради этого готово пойти на уступки. В конце апреля спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире канала "112 Украина" заявил, что урегулирование внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны может произойти, если Киев согласится на действия, предложенные Москвой.

При этом Разумков подчеркнул, что мир может наступить исключительно на условиях украинской стороны. "Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни для одного патриота этой страны такой путь неприемлем", - констатировал он.

Кроме того, Разумков обратил внимание, что на сегодняшний день никто не знает метода мгновенного "прекращения войны". В то же время, по его словам, есть понимание, какие действия следует предпринять для наступления мира.

Но такое заявление насторожило спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Он предупредил Зеленского, что урегулирование ситуации в Донбассе с помощью отказа от части территории Украины в пользу России может лишить его доверия со стороны соотечественников. В то же время Волкер выразил уверенность, что избранный глава государства собирается придерживаться другой политики.

"Он [Зеленский] поддерживает восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины через созданный для этого процесс", - заявил спецпредставитель США венгерскому порталу Valasz Online.

Лидия Мисник