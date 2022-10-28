У берегов Кипра пройдут военно-морские и авиационные учения с участием восьми стран

В них примут участие военные острова, а также Великобритании, Греции, Египта, Израиля, Италии, США и Франции

НИКОСИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Многонациональные военные учения под названием Nemesis 2022 пройдут в четверг, 3 ноября, в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр. Об этом сообщил в среду Объединенный координационно-спасательный центр в Ларнаке.

В коротком сообщении сказано, что в морских и авиационных маневрах примут участие "фрегаты и вертолеты" восьми стран: Кипра, Великобритании, Греции, Египта, Израиля, Италии, США и Франции.

В нем также говорится, что наблюдать за проведением учений будут кипрский министр обороны Хараламбос Петридис и послы стран-участниц.

Кипр многократно в течение года проводит совместные как военные, так и поисково-спасательные учения при участии многих из числа вышеупомянутых стран. Эти маневры осуществляются в условиях увеличения напряженности в регионе Восточного Средиземноморья на фоне возросших амбиций Анкары в отношении шельфовых зон Греции и Кипра.