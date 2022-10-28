Войти
ТАСС

У берегов Кипра пройдут военно-морские и авиационные учения с участием восьми стран

214
0
0
Британский военно-транспортный самолет С-130 взлетает с военной базы Акротири, Кипр
Британский военно-транспортный самолет С-130 взлетает с военной базы Акротири, Кипр.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

В них примут участие военные острова, а также Великобритании, Греции, Египта, Израиля, Италии, США и Франции

НИКОСИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Многонациональные военные учения под названием Nemesis 2022 пройдут в четверг, 3 ноября, в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр. Об этом сообщил в среду Объединенный координационно-спасательный центр в Ларнаке.

В коротком сообщении сказано, что в морских и авиационных маневрах примут участие "фрегаты и вертолеты" восьми стран: Кипра, Великобритании, Греции, Египта, Израиля, Италии, США и Франции.

В нем также говорится, что наблюдать за проведением учений будут кипрский министр обороны Хараламбос Петридис и послы стран-участниц.

Кипр многократно в течение года проводит совместные как военные, так и поисково-спасательные учения при участии многих из числа вышеупомянутых стран. Эти маневры осуществляются в условиях увеличения напряженности в регионе Восточного Средиземноморья на фоне возросших амбиций Анкары в отношении шельфовых зон Греции и Кипра. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Греция
Египет
Израиль
Италия
Кипр
США
Турция
Франция
Проекты
Военные учения
Похожие новости
04.03.2022
Альянсы против гегемонии
12.07.2021
Черное море: паритет без перемирия
26.03.2021
Интервью с контр-адмиралом Джихатом Яйджи о морской безопасности и развитии ВМС Турции
30.11.2020
Голубь мира против козла отпущения
14.09.2020
Анкара и Каир сталкиваются лбами в Ливии
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 06:30
  • 36390
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.10 05:08
  • 3
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 28.10 03:35
  • 2
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS
  • 27.10 19:29
  • 12
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 12:53
  • 2
Коллеги по обороне: президент призвал обеспечить солдат в СВО современным снаряжением
  • 27.10 12:47
  • 1
Кремль: по полигону Кура произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"
  • 27.10 12:29
  • 3
Рогозин сообщил о наличии у добровольческих батальонов в ДНР тяжелой техники и БПЛА
  • 27.10 12:07
  • 0
Новый виток развития Запада: прав тот, у кого дубина больше
  • 27.10 11:42
  • 5
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 11:25
  • 0
Противостояние марионеток США (Залужный) и Британии (Зеленский) набирает обороты
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены