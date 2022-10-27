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ТАСС

Генсек НАТО: успех Украины на переговорах с РФ будет зависеть от силы Киева на поле боя

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Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Киеве, 31 октября 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Киеве, 31 октября 2019 года.
Источник изображения: © AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY

По словам Йенса Столтенберга, именно поэтому альянс помогает этой стране

БРЮССЕЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя, поэтому НАТО помогает этой стране. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.

"Большинство войн заканчиваются за столом переговоров. В то же время мы знаем, что то, что Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от силы на поле боя", - сказал он, подчеркнув, что по этой причине НАТО предоставляет Киеву военную помощь. "Это то, что делают союзники по НАТО, максимизируя вероятность приемлемого для Украины исхода. Чем сильнее Украина на поле боя, тем больше вероятность политического решения, при котором Украина сможет победить как суверенная независимая страна в Европе", - добавил он.

Столтенберг отказался спекулировать на тему, когда завершится конфликт. "Мы готовы продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Мы не можем позволить [президенту РФ Владимиру] Путину победить, так как это будет трагедия для украинцев, а также сделает нас более уязвимыми", - считает он. 

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Страны
Россия
Румыния
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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