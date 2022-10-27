Командир авианосной ударной группы «Джордж Буш»: «Мы каждый день демонстрируем готовность к войне»

Источник изображения: topwar.ru
Основной миссией находящихся у берегов Европы американских военных кораблей якобы является противодействие эскалации обстановки на континенте и сдерживание России. Именно такая задача поставлена авианосной ударной группе «Джордж Буш».
Об этом говорил командующий данным соединением контр-адмирал Деннис Велес в беседе с журналистами британского телеканала Sky News.
Его общение с представителями СМИ проходило в ангаре авианосца, где находится около 70 вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов.
Командир авианосной ударной группы «Джордж Буш» заявил, что его подчиненные каждый день демонстрируют готовность к войне. Несложно догадаться, какого именно потенциального противника он имел в виду.
- заявил высокопоставленный американский морской офицер.
Несмотря на свои воинственные заявления, Велес также отметил, что он стремится к миру и прекращению вооруженного конфликта на Украине.
- сказал контр-адмирал.
Авианосец «Джордж Буш» относится к типу «Нимиц». Он находится в составе Военно-морских сил США с 2009 года. Сейчас корабль принимает участие в учениях Североатлантического альянса «Нептун».
Источник изображения: topwar.ru