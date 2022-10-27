Командир авианосной ударной группы «Джордж Буш»: «Мы каждый день демонстрируем готовность к войне»

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Основной миссией находящихся у берегов Европы американских военных кораблей якобы является противодействие эскалации обстановки на континенте и сдерживание России. Именно такая задача поставлена авианосной ударной группе «Джордж Буш».

Об этом говорил командующий данным соединением контр-адмирал Деннис Велес в беседе с журналистами британского телеканала Sky News.

Его общение с представителями СМИ проходило в ангаре авианосца, где находится около 70 вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов.

Командир авианосной ударной группы «Джордж Буш» заявил, что его подчиненные каждый день демонстрируют готовность к войне. Несложно догадаться, какого именно потенциального противника он имел в виду.

Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники – мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день

- заявил высокопоставленный американский морской офицер.

Несмотря на свои воинственные заявления, Велес также отметил, что он стремится к миру и прекращению вооруженного конфликта на Украине.

Мы хотим, чтобы война закончилась, чтобы в регион вернулась стабильность

- сказал контр-адмирал.

Авианосец «Джордж Буш» относится к типу «Нимиц». Он находится в составе Военно-морских сил США с 2009 года. Сейчас корабль принимает участие в учениях Североатлантического альянса «Нептун».