Владимир Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ

ЦАМТО, 26 октября. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ.

Ниже вступительное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемый Александр Васильевич (Бортников)!

Уважаемые коллеги!

Добрый день!

Я приветствую вас в Москве на очередном заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Сразу отмечу, что за прошедшие годы Совет зарекомендовал себя как весьма востребованная площадка для обсуждения широкого круга профессиональных вопросов, для выработки стратегических решений, связанных с защитой наших государств и всего Содружества от внутренних и внешних угроз.

Сегодня ваша совместная работа особенно значима. Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности.

Прежде всего, это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния. Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействуют широкий спектр политических, военных, экономических, информационных, других методов и средств – от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций.

Не гнушаются даже прямыми диверсиями. Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях Северного потока. Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры. И делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей. И, на самом деле, помалкивают по поводу того, а кто же это сделал, кто заинтересован в этом.

Тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всем пространстве Содружества. Так, не прекращаются попытки реализации сценариев "цветных революций", активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ.

Чего они добиваются – те, кто это делает, – мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом.

При этом наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом – нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу.

Говоря об угрозах на пространстве Содружества отмечу, что не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ, "Аль-Каида", другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в этот регион.

Очевидно, что ни Содружество в целом, ни наши страны по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами. И наша общая задача – максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений.

На решение этих задач сегодня важно мобилизовать все вверенные вам силы и средства. И, конечно, в полной мере использовать накопленный опыт и контакты, которые, – как мы уже не раз убеждались, – заметно увеличивают потенциал и эффективность работы каждой службы.

Одна из приоритетных задач – совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества. Мы знаем с вами, что это такое. Для этого – чтобы противостоять этому – нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве – участнике СНГ.

Важно продолжить и согласованную системную борьбу с терроризмом. За последнее время на этом направлении есть позитивная динамика. Так, практически во всех странах Содружества снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты.

Надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора. В частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявлении и перекрытии каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе расползание иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу.

Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия. В его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии. Сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия.

Далее. Теракт на Крымском мосту, попытки диверсий на Курской АЭС, во всяком случае, вокруг атомной электростанции такие диверсии уже совершены, да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры. Именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены.

По-прежнему актуальными остаются и такие задачи, как борьба с киберпреступностью, наркобизнесом, ликвидация трансграничных преступных сообществ и, конечно, развитие сотрудничества в деле охраны государственных рубежей.

Уверен, что сегодняшнее заседание послужит общему делу укрепления безопасности наших стран и Содружества в целом, конечно, повысит эффективность совместных действий спецслужб по нейтрализации общих угроз.

Уважаемые коллеги, друзья, я желаю вас успехов – успехов в вашей очень нужной, востребованной работе, сложной, но очень нужной работе.

Благодарю вас за внимание. Спасибо.

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