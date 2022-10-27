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ТАСС

Испанский генерал сравнил конфликт между РФ и Украиной с противостоянием слона и комара

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Бронеавтомобиль ВСУ, уничтоженный в ходе специальной военной операции
Бронеавтомобиль ВСУ, уничтоженный в ходе специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Фернандо Алехандре считает, что Киев не выдержит без помощи Запада

МАДРИД, 26 октября. /ТАСС/. Экс-глава Генштаба Испании, генерал армии Фернандо Алехандре сравнил конфликт между Россией и Украиной с противостоянием слона и комара, отметив, что Киев не выдержит без помощи Запада. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в среду интервью агентству EFE.

По словам военного, нынешний конфликт "все равно что противостояние слона (РФ) с комаром (Украина)". Как считает Алехандре, "в ближайшие месяцы либо [страны Запада] продолжат протягивать руку помощи [Киеву], либо он не выдержит". Генерал выразил мнение, что наступит момент, когда международному сообществу придется задуматься, как завершить этот конфликт.

"Мы не можем полагать, что у ворот Европы будет очень затяжная война", - отметил Алехандре. Он добавил, что "нужно будет подумать, что позволено получить России" и продвинуться вперед в переговорах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. 

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