В бой на Украине вступит следующая армия? Вот насколько боеспособны сухопутные войска Белоруссии

MWM: открытие нового фронта на границе с Белоруссией изменит ситуацию на Украине

Признаков мобилизации в Белоруссии нет, пишет MWM. Но одно наращивание ее сил на границе с Украиной может оказать существенное влияние на развитие конфликта. Потенциальная угроза интервенции вынудит Киев перебросить войска на север, что приведет к растяжению его линии обороны.

Российские и украинские силы и различные их сторонники извне сосредоточили внимание на битве за Херсон, который обе страны теперь называют своей территорией, при этом аналитики со всех сторон все чаще предполагают, что новый фронт против ВСУ может открыть на северной границе соседняя Белоруссия. Единственный военный союзник России в Европе, Белоруссия оказывала материально-техническую поддержку московской кампании с самого начала и принимала на своих базах как российские самолеты, так и системы ПВО, участвовавшие в боевых действиях. Чиновники в Минске отметили, что российские военные действия необходимы, чтобы предотвратить угрозу безопасности Белоруссии со стороны Украины и НАТО. Впоследствии Киев угрожал стране ракетными ударами и, как сообщается, даже запустил над ее территорией несколько боезарядов.

С января и до начала боевых действий в феврале в Белоруссии сосредотачивалась российская техника. Белоруссия граничит с враждебными державами НАТО, в первую очередь с Польшей, которая с начала года резко нарастила инвестиции в модернизацию армии, и российские вооружения, будь то поступившие в распоряжение белорусских вооруженных сил или просто размещенные на ее территории, облегчили давление на ее небольшую армию и теоретически позволят ей отвлечь часть сил для борьбы с ВСУ при поддержке российской авиации. Таким образом, оценка возможностей белорусской армии крайне актуальна для продолжающегося российско-украинского конфликта и позволит сделать выводы о потенциальной жизнеспособности северного фронта или, наоборот, отсутствии перспектив.

Белорусская армия имеет относительно небольшую численность личного состава на передовой — всего 11 700 человек — однако в случае войны обладает значительным мобилизационным ресурсом. Еще 11 300 человек насчитывают Белорусские ВВС, а еще 18 800 развернуты в составе объединенных сил. В сочетании с 6 000 человек в составе спецподразделений получается 48 000 действующих военнослужащих. Однако основную часть личного состава Белоруссии составляют 110 000 человек вооруженных формирований, которые потенциально могут взять на себя задачи территориальной обороны, если основная часть вооруженных сил будет развернута для операций на Украине.

Кроме того, благодаря белорусской системе призыва в случае войны могут быть призваны около 300 000 резервистов, прошедших военную службу за последние пять лет. Хотя обучение и материально-техническое обеспечение страны ориентированы в первую очередь на территориальную оборону, размер ее сухопутных войск со всеми резервами все же позволит отрядить для наступления на Украину контингент численностью свыше 100 000 человек, хотя признаки масштабной мобилизации наверняка появятся заранее.

ВСУ же на сегодняшний день насчитывают несколько миллионов человек в регулярных частях и связанных с ними военизированных формированиях. По некоторым данным, общая численность составляет свыше 6 миллионов человек, причем большинство составляют недавние призывники, которые не считаются ни грамотно обученными, ни хорошо экипированными. Таким образом ожидается, что подразделения, действующие вдали от линии фронта, уступят своим более подготовленным белорусским коллегам.

Хотя ВСУ часто ругают за нежелание развивать постсоветские вооружения —ярким примером можно назвать танки Т-64 1970-х годов, которые продолжают служить лишь с незначительными нововведениями — то же самое справедливо и насчет белорусских вооруженных сил, которые провели лишь ограниченную модернизацию своих арсеналов советской эпохи. Хотя Белоруссия имеет свыше 100 танков Т-72Б3, которые превосходят любую украинскую бронетехнику на передовой, ВСУ компенсирует слабость своих бронетанковых войск ручным противотанковым оружием вроде поставленных США ПТУР "Джавелин" (Javelin). Российские Т-72Б3, оснащенные более старой динамической защитой "Контакт-5", уже оказались уязвимыми для этих ракет. Белоруссии не хватает более живучих танков (таких как Т-90М), а основу бронетанковых частей составляют более уязвимые Т-72Б советской эпохи, которые устарели примерно так же, как и украинские Т-64Б. Однако, поскольку украинские арсеналы истощаются все больше, а бронетехника сосредоточена в основном на востоке, охрана северной границы может быть доверена более слабым подразделениям из старых танков вроде Т-55 с меньшим количеством противотанковых ракет.

Кроме того, Белоруссия имеет значительные артиллерийские средства, в том числе небольшое количество РСЗО "Полонез", которые разрабатывались при поддержке китайских технологий и представляют собой, пожалуй, единственную область, где ее вооружения качественно превосходят российские. Помимо немалого арсенала тактических баллистических ракет и мобильных систем ПВО вроде местного варианта БуК-МБ3К, белорусские силы вполне могут компенсировать свои недостатки перевесом в огневой мощи, поскольку львиная украинской артиллерии сосредоточена в востоке страны, а значительная часть ее арсенала баллистических ракет уже израсходована.

Хотя белорусская армия не совсем подходит для наступательной операции в южном направлении, но благодаря мощной системе ПВО и поддержке российской авиации ее вмешательство все же нарушит расстановку сил на Украине: украинская армия уже испытывает высочайшее напряжение, а ее наиболее боеспособные силы сконцентрированы на востоке. Одно лишь наращивание белорусских сил на границе, без фактического участия в боевых действиях, может оказать существенное влияние: потенциальная угроза интервенции вынудит Украину перебросить войска на север, растянув свою линию обороны.