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В Европе пересмотрят «космические» бюджеты из-за России и Украины

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Европейское космическое агентство
Европейское космическое агентство.
Источник изображения: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европейские гражданские и военные космические организации на фоне российской спецоперации на Украине пересматривают собственные бюджеты в пользу большей независимости от партнеров. Об этом пишет американское издание SpaceNews.

По словам старшего специалиста по стратегии исследований человека и роботов Европейского космического агентства (ЕКА) Стефаан Де Мея, «один из уроков, извлеченных из конфликта [на Украине], заключается в том, что нам необходимо иметь автономные транспортные возможности». «На самом деле это проблема номер один», — сказал он.

По мнению французского полковника Гийома Бурделу, «стратегия NewSpace США фактически работает прямо сейчас». «Использование контрактных услуг для спутникового наблюдения, не говоря уже о связи, сейчас является ключевым для Украины», — приводит издание комментарий военного.

SpaceNews напоминает, что ранее на российских ракетах планировалось запускать спутники навигационной системы Galileo, научную миссию EarthCARE, космический телескоп Euclid и разведывательный спутник CSO-3. Согласно изданию, ЕКА планирует добиться увеличения на четверть бюджета на разработку перспективных ракет и космических аппаратов.

В октябре генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер сообщил, что первый пуск новейшей ракеты Ariane 6, которая должна заменить носители «Союз-СТ» и Ariane 5, состоится в последнем квартале 2023 года.

В марте исполнительный директор компании Arianespace Стефан Израэль заявил, что вместо российских ракет «Союз-СТ» спутники европейской навигационной системы Galileo могут запускаться на Ariane 6, первый старт которой может состояться в конце 2022 года.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
Союз-2 РН
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