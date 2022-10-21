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В Европе рассказали о пуске замены «Союза-СТ»

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Ariane 6 (A62)
Ariane 6 (A62).
Источник изображения: Изображение: arianespace.com

Первый пуск новейшей ракеты Ariane 6, которая должна заменить носители «Союз-СТ» и Ariane 5, состоится в последнем квартале 2023 года. Об этом со ссылкой на заявление генерального директора Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера сообщает ТАСС.

«К настоящему моменту мы добились существенного прогресса, чтобы дать более точную информацию по планам насчет Ariane 6. На сегодняшний день мы рассчитываем осуществить первый запуск в последнем квартале 2023 года», — рассказал руководитель.

По его словам, пуск будет произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане совместно с европейский оператором Arianespace.

В июне управляющий директор компании Arianespace и глава отдела продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вивиан Кене утверждал, что европейские ракеты Vega C и Ariane 6, которые должны заменить российский носитель «Союз-СТ», будут впервые запущены в 2022 году.

В марте исполнительный директор компании Arianespace Стефан Израэль заявил, что вместо российских ракет «Союз-СТ» спутники европейской навигационной системы Galileo могут запускаться на Ariane 6, первый старт которой может состояться в конце 2022 года.

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Страны
Гвиана
Франция
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
Союз-2 РН
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