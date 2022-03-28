В Arianespace рассказали о замене российских «Союз-СТ»

Вместо российских ракет «Союз-СТ» спутники европейской навигационной системы Galileo могут запускаться на Ariane 6, первый старт которой может состояться в конце 2022 года, заявил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Израэль. Об этом пишет издание SpaceNews.

По словам главы компании, «2022 год будет для нас сильно отличаться от того, что мы должны были сделать». «Мы очень тесно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы найти для них наилучшие решения», — сказал Израэль.

Издание напомнило, что в 2022 году должны были состояться два запуска «Союз-СТ» со спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане. По словам исполнительного директора Arianespace, «Ariane 6 разработали для запуска спутников Galileo». «Ariane 6 может запустить эти спутники в 2023 году», — сказал он.

Израэль заверил, что задержка в сроках запуска не повлияет на работу системы Galileo, у которой сейчас достаточно действующих спутников для полноценного функционирования.

Руководитель напомнил, что Европа приняла решение о разработке новых носителей Ariane 6 и Vega C в 2014 году, что «было правильным решение, и мы видим это больше, чем когда-либо». «Мы хотели предоставить Arianespace и Европе полный автономный доступ в космос и больше не полагаться на неевропейские ракеты», — сказал исполнительный директор.

Между тем, издание напоминает, что даже с Ariane 6 и Vega C европейская сторона не оказывается полностью автономной в выборе ракет, поскольку второй носитель использует двигатель разгонного блока, производимый украинским «Южмашем», поставки которого находятся под вопросом из-за спецоперации России по защите Донбасса.

В Arianespace заявили, что пока располагают тремя двигателями, полученными от Украины. «При необходимости мы также можем изучить резервные решения в Европе», — продолжил Израэль.

Издание напомнило, что в настоящее время Европейское космическое агентство (ЕКА) работает над европейским двигателем верхней ступени M10 для версии ракеты Vega под названием Vega E.

В марте Рогозин сказал, что стартовый стол российской ракеты «Союз-2» на космодроме Куру будет законсервирован навечно. В том же месяце «Роскосмос» отказался от пуска «Союза» со спутниками OneWeb с Байконура. В феврале в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией госкорпорация приостановила пуски российских ракет с Куру.

В январе 2020 года представительства ЕКА в России Рене Пишель подтвердил, что все украинские и российские комплектующие в итальянской легкой ракете Vega будут убраны.