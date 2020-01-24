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Европа уберет все украинское из ракеты Vega

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Источник изображения: Изображение: ESA

Все украинские и российские комплектующие в итальянской легкой ракете Vega будут убраны, заявил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

«В основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega в рамках программ развития ЕКА состоит в том, чтобы двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и дальнейшей европеизации. Третья и четвертая ступени Vega будут заменены в ракете Vega E», — сказал менеджер.

По его словам, украинские и российские комплектующие будут заменены на европейские.

В декабре 2017 года издание SpaceNews написало, ссылаясь на слова Ренато Лафранкони, ответственного за программу Vega в ЕКА, что целью модернизации ракеты является «европеизация того, что не является европейским».

Маршевый двигатель четвертой ступени РД-843 для легкой ракеты Vega разработан конструкторским бюро «Южное» и изготовлен «Южмашем» (Украина). Титановые топливные баки для носителя производит Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина (Россия).

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Украина
Компании
ESA (ЕКА)
НПО Лавочкина
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