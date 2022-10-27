В.Путин провел совещание с членами Координационного совета при Правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ

ЦАМТО, 26 октября. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции 25 октября провел совещание с членами Координационного совета при Правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

Ниже выступления участников совещания приведены в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Как вы знаете, 21 октября подписан Указ о создании координационного совета при Правительстве России.

Коллеги много раз и по разным поводам – и в связи с известными ограничениями в сфере экономики, и в связи с проведением специальной военной операции – говорили о необходимости обновления процедур, нормативной базы в принятии решений по самым разным направлениям нашей деятельности. Это касается и экономики в целом, отдельных отраслей производства, Вооруженных Сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым и так далее.

Мы столкнулись с определенными сложностями и с необходимостью модернизировать нашу работу, придать ей новый импульс и новый характер еще в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. И многое тогда удалось сделать с точки зрения обновления этой самой нормативной базы, избавления от архаичных процедур, которые мешают нам двигаться вперед таким темпом, который необходим стране.

Сейчас, когда мы столкнулись и с необходимостью решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и связанные с борьбой с теми ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись, без всякого преувеличения беспрецедентными, вы знаете, мы много раз со многими из вас, сейчас принимающих участие в этом совещании, обсуждали вопросы, связанные с необходимостью, еще раз повторю, обновления всей нашей работы по улучшению административных процедур, много с разных сторон к этим проблемам подходили.

И сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется "управление" в самом широком смысле этого слова. И это, безусловно, невозможно сделать без широкой и глубокой координации между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, всеми министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности: и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации. Именно для этого, собственной говоря, и создан координационный совет.

Напомню, что уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности. Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что в ближайшее время поступят.

В координационный совет вошли заместители Председателя Правительства, руководители ведомств, в том числе и силового блока, представители Администрации, регионов Российской Федерации. Возглавляет его, как известно, Председатель Правительства, которому я и хочу сейчас передать слово.

Михаил Владимирович, просил бы Вас сказать о том, как Вы предполагаете выстраивать эту работу в самое ближайшее время и что Вы считаете главным, самым приоритетным в этой работе.

Пожалуйста, Михаил Владимирович.

М.Мишустин: Спасибо.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

По Вашему поручению, Владимир Владимирович, создан специальный Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных Сил. Вчера состоялось его первое заседание. Была в первую очередь сформирована структура, определены основные блоки задач и курирующие их вице-премьеры.

В качестве заместителя председателя совета вопросами финансирования и нормативным регулированием будет заниматься вице-премьер Дмитрий Юрьевич Григоренко, а поставками вооружений, вещевого обеспечения, необходимого продовольствия для наших военнослужащих – соответственно, вице-премьер Денис Валентинович Мантуров, который одновременно возглавит рабочую группу.

Еще два вице-премьера будут руководить такими же группами совета по другим ключевым направлениям деятельности. Марат Шакирзянович Хуснуллин будет отвечать за создание инфраструктуры. Это не только казармы или учебные базы, но и социальные объекты, транспорт, вопросы логистики. Татьяна Алексеевна Голикова будет курировать вопросы медицинского обеспечения, в том числе оказания нашим защитникам специализированной и высокотехнологичной помощи, реабилитации. И конечно, она будет курировать важнейшую тему – выплаты денежного довольствия.

Есть и другие направления, по которым будет выстроена системная работа. Прежде всего, это касается поставок топлива, вопросов энергетики, вопросов связи, информатизации, баз данных, аналитического обеспечения и, конечно, выстраивания обратной связи с мобилизованными и их семьями.

В соответствии с Вашим поручением такая система информирования уже налажена. Действует горячая линия поддержки по номеру 122, где люди получают необходимые им сведения: туда поступило порядка полутора миллиона звонков, причем их количество планомерно снижается и сократилось сегодня уже со 170 тысяч до 20 тысяч в день. В базе данных этой линии более 600 ответов, по мере поступления вопросов она расширяется. Большая часть ответов на них размещена на портале "Объясняем.РФ". С начала мобилизации ресурс посетили почти 18 миллионов человек.

Мы работаем с жизненными ситуациями, реагируем на запросы граждан, используем для этого и платформу обратной связи единого портала государственных услуг. Разбираем не только типовые проблемы, но и прорабатываем каждый конкретный случай с учетом специфики, в том числе региональной.

Владимир Владимирович, Вы давали поручение организовать своевременное предоставление ежемесячных средств нашим защитникам, включая мобилизованных и тех, кто пока проходит обучение и подготовку. Как я уже сказал, в рамках Координационного совета эту работу ведет Татьяна Алексеевна Голикова совместно с Антоном Германовичем Силуановым.

Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием. Все средства своевременно доведены до Министерства обороны. Мы держим это на контроле.

Ведется мониторинг, как осуществляются такие выплаты. Этим в рамках рабочей группы Координационного совета занимается Министерство финансов совместно с Министерством обороны.

Для контроля за исполнением Вашего поручения готовим запуск соответствующей формы обратной связи на едином портале государственных услуг.

Мы продолжим информировать людей о федеральных и региональных мерах поддержки.

Уверен, что распределение обязанностей между членами Координационного совета позволит быстрее наладить взаимодействие на всех уровнях, чтобы вовремя доставить все, что может потребоваться нашим военнослужащим.

Отдельно, Владимир Владимирович, остановлюсь на такой важной теме, как специальные средства индивидуальной защиты и материалы для них. Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан, подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, привлекать к этому субъекты Российской Федерации, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.

До каждого исполнителя доведены технические требования Минобороны к экипировке и, соответственно, меры контроля за их соблюдением.

Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования, контрактация идет полным ходом. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении.

Уважаемый Владимир Владимирович, Координационный совет станет работать на регулярной основе, и мы будем докладывать Вам о принятых решениях, как это обозначено в Указе, в еженедельном режиме.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Спасибо.

Пожалуйста, Собянин Сергей Семенович.

С.Собянин: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги!

Владимир Владимирович, по Вашему поручению создана рабочая группа Государственного Совета, в которую вошли все субъекты Российской Федерации, представители Правительства и спецслужб.

Мы ведем работу по четырем основным направлениям.

Первое направление – это указы Президента об отработке уровней реагирования на возникающие угрозы. Там идет достаточно сложная техническая и организационная работа с привлечением всех силовых ведомств и Правительства. В большинстве субъектов эта работа ведется в спокойном плановом режиме, без каких-то экстренных мер. Тем не менее, в ряде субъектов, особенно приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы и отрабатываем как с субъектами, так и с Правительством Российской Федерации.

Второе направление – это в соответствии с Вашим поручением содействие Министерству обороны в развертывании мест размещения и обучения мобилизованных граждан. В настоящее время с помощью субъектов Российской Федерации обустроено около 60 тысяч мест для размещения мобилизованных. Это большая работа, она будет продолжена. Сегодня мы также разговаривали с Министерством обороны для того, чтобы скоординировать эти усилия уже с учетом имеющегося опыта.

Целый ряд субъектов ведет работу по оказанию содействия Министерству обороны по материально-техническому снабжению. Также сегодня говорили и на правительственной комиссии с Министерством обороны о необходимости скоординировать эту работу, чтобы она была более эффективной.

Третье направление – пожалуй, самое важное – это социальная поддержка семей мобилизованных. Речь идет об адресной поддержке: это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы, максимально удобные для семей военнослужащих. При необходимости это и поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации. Это и системные меры: освобождение от оплаты в детских садах, продленках, кружках, секциях и так далее, это практическое обнуление критериев нуждаемости при выплате детских пособий и ряд других льгот.

Всю эту работу мы будем системно вести с Правительством Российской Федерации и с субъектами. Подавляющее большинство субъектов эти меры уже принимают или приняли.

Четвертое направление – то, о чем Михаил Владимирович сказал только что, – это совместные действия по поддержке оборонно-промышленного комплекса, оказание содействия в развертывании дополнительных объемов по производству всего, что нужно армии.

Еще одно направление – это строительство военных сооружений, содействие Министерству обороны. Ряд субъектов уже включились в данную работу.

Спасибо. Доклад закончен.

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В.Путин: В заключение скажу несколько слов.

Что хотел бы сказать? Работа в этом формате, о котором мы сейчас говорим и в рамках которого мы собрались, ведется неделю. Это небольшой срок, и, конечно, может быть, проект целевого задания координационного совета еще не готов по объективным причинам, но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время.

Понятно, что времени прошло не так уж и много, как я уже сказал. Но на чем хотел бы заострить ваше внимание?

Нам необходимы более высокий темп работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. Как я уже сказал в самом начале, во вступительном слове, это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям.

Мы пытаемся это сделать, наладить эту работу по-новому, более эффективно администрировать все направления деятельности еще с периода борьбы с коронавирусной инфекцией. Теперь новые вызовы, они серьезные, значительные. Это касается, повторю, и деятельности правоохранительных органов, силового блока, Министерства обороны, но это касается и всей гражданской составляющей. Поэтому прошу всех настроиться на содержательную работу в новом формате.

Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению. Именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм, как координационный совет.

Далее. В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и в совершенно других условиях. Поэтому обращаю внимание: нормативы нормативами, но нужно их или менять, либо приспосабливать быстро таким образом – конечно, без всякого нарушения закона, разумеется, но тем не менее мы должны ориентироваться на реальную ситуацию, на реальные потребности по тому или другому направлению.

Что касается непосредственно специальной военной операции: снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными, и по каждому направлению должен быть определен четкий, конкретный план работы.

Кстати говоря, и производители должны – многие делают это, я знаю – непосредственно на месте получать обратную связь о том, что они делают и какой эффект это оказывает на реальную жизнь в той или другой сфере. Нужно знать мнение тех, для кого работают наши заводы и конструкторские бюро. Это касается не только предприятий, их руководителей и специалистов, но это касается, уважаемые коллеги, и членов вашего совета, вы должны также получать информацию из первых рук. Знаю, что часть из вас, конечно же, это делает уже сейчас. Просил бы эту практику продолжить и расширять ее.

Чтобы добиться качественно иного результата, качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой – об этом я уже несколько раз сказал, – взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей. Необходимо усиливать конкуренцию: здесь должны появиться новые производители – эффективные, по-современному оснащенные и готовые работать в нужном новом формате и выдавать нужное качество той или иной продукции. Это касается и медицины, это касается строительного сектора в самом широком смысле этого слова.

И конечно, отдельный вопрос – это вопрос поддержки регионов. Прошу Министерство финансов совместно с Комиссией Госсовета под руководством Сергея Семеновича Собянина определить необходимый уровень такой поддержки тем регионам, которые в ней в современных условиях особо нуждаются. И очень рассчитываю на то, что работа будет организована, так же как это нам удавалось делать и до сих пор. У меня сомнений никаких нет в том, что она будет организована наилучшим образом и даст положительный результат.

Спасибо. Будем с вами в постоянном контакте по тем направлениям, ради обсуждения которых сегодня мы собрались.