Financial Times (Великобритания): Россия и Белоруссия сближаются, заключая политическое соглашение и проводя военные учения

Сегодня Россия и Белоруссия начали совместные учения. Маневры обещают быть крупнейшими в истории, и это вызывает обеспокоенность у европейских соседей. Польша уже ввела чрезвычайное положение, заявив, что учения «могут закончиться провокациями». У нее и у других стран есть четкий порядок действий «на случай пограничных инцидентов», пишет Financial Times.

Ожидается, что в четверг Россия и Белоруссия еще больше укрепят свои военно-политические связи, начав совместные учения, которые вызывают тревогу у их соседей в Европе.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко должен прибыть в Москву на пятую за этот год встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Лукашенко хочет добиться усиления российской поддержки после жестокого подавления протестов, начавшихся вслед за проведением весьма спорных президентских выборов, вызвавших санкции со стороны США и ЕС.

Москва готова увеличить сумму полученного Минском в прошлом году займа в полтора миллиарда долларов, о чем заявил российский министр финансов Антон Силуанов, а Лукашенко сказал, что Белоруссия скоро закупит большую партию российской военной техники, среди которой могут быть современные зенитно-ракетные комплексы С-400.

В четверг две страны также начали военные учения "Запад-2021". Белоруссия заявила, что в них непосредственно будут участвовать 13 000 ее военнослужащих, а Россия утверждает, что число ее участников достигнет 200 000 человек. Если так, то эту будут одни из самых крупных учений в истории.

Эти проводимые раз в четыре года маневры встревожили соседей Белоруссии и России из ЕС и НАТО, которых организаторы учений едва ли не буквально назвали вероятным противником.

Польша на этой неделе перед началом учений ввела чрезвычайное положение, а ее премьер-министр Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) заявил, что они могут закончиться провокациями. Польша также столкнулась с ростом нелегальной миграции из Ирака и Афганистана, в чем она обвиняет Белоруссию.

Когда на пике прошлогодних протестов на улицы вышли сотни тысяч людей, Лукашенко заявил, что это попытка Запада свергнуть его и дестабилизировать Россию. Он призвал обе страны противостоять общей угрозе.

"У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская. Не дай бог война - белорусская армия вступает в эту драку первой, - заявил Лукашенко на прошлой неделе. - А потом сразу же подключается вся западная часть вооруженных сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику".

Президентский саммит может также подчеркнуть, насколько сегодня Лукашенко зависим от России, которая обеспечивает ему политическое выживание - и насколько проблемным союзником он остается для Кремля, который все равно поддерживает его все более репрессивный режим.

У Белоруссии нет средств на оплату военной техники, о закупках которой говорит Лукашенко. А это значит, что Россия поставит ее с большой скидкой или в обмен на политические уступки.

"Обещая осуществить в России крупные закупки оружия, Лукашенко уклоняется от требований Москвы о более тесной интеграции двух армий. Особенно в связи с тем, что покупать его он планирует в основном за счет России, - сказал Руслан Пухов, возглавляющий российский оборонный аналитический Центр анализа стратегий и технологий. - Очевидно, что Лукашенко вынужден укреплять интеграцию с Россией после протестов, но он все равно старается избежать чрезмерной зависимости от России, действуя очень гибко и умело".

Те 28 соглашений, о которых намерены объявить Путин и Лукашенко, вытекают из соглашения о создании Союзного государства от 1999 года, которое зашло в тупик. Однако стороны ослабили надежды, которые возлагались на саммит, отказавшись от важнейших требований.

Скорее всего, в соглашении не будет тех положений, которые могут стоить Минску его суверенитета, например, условий о принятии Белоруссией российского рубля, а также давнего белорусского приоритета, каким является сделка о закупках Минском газа по внутренним российским ценам.

"Это полностью устраивает Минск, а Россия не готова идти на большее в целях изменения ситуации. Если Лукашенко подпишет соглашение, тогда он сможет получить нечто вроде нового займа", - сказал основатель белорусской фирмы политического консалтинга Sense Analytics Артем Шрайбман.

Сейчас учения "Запад" вызвали меньше тревоги в западных столицах, чем в 2017 году. Тремя годами ранее, в 2014 году, Россия использовала внезапные военные учения как предлог для вторжения в Крым, и память об этом на Западе была еще свежа, сказал Майкл Кофман (Michael Kofman), работающий старшим научным сотрудником в американской некоммерческой организации Центр военно-морского анализа.

"Страх был с обеих сторон. Мы не знали, каковы намерения России, - заявил он. - Сейчас же представления сторон друг о друге стабилизировались".

По словам Пухова, для Москвы главная цель учений заключается в поддержании боеготовности, а не в провоцировании Запада. "Поскольку всем хорошо известно, что военный потенциал НАТО в несколько раз превышает российский, противостоять такому военному превосходству Североатлантического альянса Россия может только быстрым реагированием и развертыванием", - сказал он.

Тем не менее прибалтийские государства считают, что шансов на неожиданные повороты в этом году больше, чем прежде, так как Лукашенко ведет себя непредсказуемо. В мае он поднял по тревоге истребитель, отдав приказ летчику принудить к посадке самолет компании Ryanair, на борту которого находился известный диссидент. А потом Польша и Литва обвинили Лукашенко в том, что он сосредоточил на их границах десятки тысяч мигрантов.

Прибалтийские государства все чаще говорят, что в Белоруссии правит преступный режим, а председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон (Marko Mihkelson) назвал Лукашенко "безумцем".

Он добавил: "Если на границе находится оружие, такое как пулеметы и снайперские винтовки, неизвестно, когда напряженность обернется провокацией. Лукашенко нуждается во враге, и европейские страны очень полезны в такой роли. Конечно, он может этим воспользоваться".

По словам официальных лиц, у всех трех прибалтийских стран и Польши, в каждой из которых размещен многонациональный батальон НАТО, имеются четкие правила действий на случай возникновения пограничных инцидентов. Но все равно существуют опасения, так как всегда есть шанс на ошибку.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич (Edgars Rinkevics) отметил, что имеется "довольно существенный потенциал недопонимания". В качестве примера он приводит случай, когда во время Карибского кризиса Советский Союз сбил американский самолет. "Такие вещи очень опасны", - сказал министр.

Макс Сэддон (Max Seddon), Ричард Милн (Richard Milne)