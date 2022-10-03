Шойгу назвал не попадающие под частичную мобилизацию категории граждан

Шойгу: частичная мобилизация не коснется женщин и студентов коммерческих вузов

В рамках частичной мобилизации не будут призываться женщины. Об этом 1 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также, по словам главы Минобороны, частичная мобилизация не коснется студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию.

«Вы знаете, что в соответствии с указом президента [России Владимира Путина] студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют. <...> Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. <...> По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ и сегодня же это будет внесено», — добавил Шойгу.

В субботу министр вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.

Шойгу лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в подмосковной Кубинке.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, призванная в том числе защитить суверенитет и территориальную целостность страны. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский разъяснил, что в ходе частичной мобилизации будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. При этом как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено.

Частичной мобилизации подлежат россияне, которые пребывают в запасе и имеют требуемые военно-учетные специальности и опыт. Они обязательно должны пройти дополнительную военную подготовку, указал 29 сентября президент России Владимир Путин.

Также глава государства поручил исправить все ошибки, связанные с частичной мобилизацией и не допускать их впредь.

23 сентября в Минобороны РФ сообщили, что специалистов IT, связи, СМИ и финансов также не привлекут к частичной мобилизации. Ведомство открыло горячую линию для родственников граждан, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Линия будет работать круглосуточно.

30 сентября первые мобилизованные россияне прибыли в зону проведения спецоперации по защите Донбасса и приступили к боевой подготовке. Как уточнили в первом корпусе народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), призванные проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев.

Специальную операцию по защите Донбасса Россия начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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