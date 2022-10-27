Шмыгаль заявил об увеличении Германией военной поддержки Украины до €2 млрд в 2023 году

Германия уже поставила Украине военные товары на сумму €686 млн

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник сообщил о договоренности с Германией об увеличении военной поддержки Украины в 2023 году с €690 млн до более чем €2 млрд.

"Мы провели очень хорошие переговоры с правительством Германии, а также с депутатами и лидерами политических сил Германии и проговорили, что Германия увеличит ассигнования для военной поддержки Украины в следующем году. Министр финансов пообещал увеличить их с €690 млн до более чем €2 млрд", - приводит его слова агентство Украинские Новости.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военные товары на сумму €686 млн. Среди них нет наступательного вооружения. Киевские власти многократно призывали поставить им танки Leopard 2, но Берлин отказывается это делать.