Эд Стоун покинул пост руководителя проекта Voyager через 50 лет после его старта

Его место займет американский астрофизик Линда Спилкер

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Бессменный руководитель проекта Voyager в NASA Эд Стоун покинул свой пост после 50 лет работы на посту научного руководителя миссий Voyager-1 и Voyager-2. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

"Для меня было большой честью и радостью работать научным руководителем проекта Voyager на протяжении последних пяти десятков лет. Оба наших зонда добились невероятных и неожидаемых успехов, и я очень рад тому, что мне удалось поработать с большим числом столь талантливых и преданных делу коллег", - заявил Стоун, чьи слова приводит пресс-служба JPL.

Эд Стоун был назначен главой программы Voyager в 1972 году, за пять лет до запуска зондов Voyager -1 и Voyager -2 в космос. До настоящего времени он оставался единственным научным руководителем этих миссий. Под его руководством оба аппарата изучили все четыре планеты-гиганта, а также стали первыми рукотворными объектами, покинувшими пределы Солнечной системы.

Место Стоуна займет американский астрофизик Линда Спилкер, игравшая важную роль как в работе программы Voyager, так и в организации миссии Cassini, чьим научным руководителем она являлась до сентября 2017 года, когда данный аппарат NASA был уничтожен в результате его погружения в верхние слои атмосферы Сатурна. Ее заместителем станет Джейми Ранкин, одна из участников программы Voyager и научный сотрудник Принстонского университета (США).

Зонды Voyager-1 и Voyager-2 были запущены NASA в конце августа и в начале сентября 1977 года для изучения планет-гигантов и окраин Солнечной системы. За последующие несколько десятилетий американские межпланетные станции собрали огромное количество информации о Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне, а также обнаружили несколько новых лун у этих миров.

На текущий момент Voyager-1 остается самым далеким от Земли космическим аппаратом. Он удалился от нашей планеты на расстояние в 23,7 млрд км, или 158,55 астрономической единицы, средних дистанций между нашей планетой и Солнцем. Voyager-1 официально покинул гелиосферу, "пузырь" из плазмы солнечного ветра, окружающий Солнечную систему, в конце августа 2012 года.

Второй аппарат, Voyager-2, покинул пределы гелиосферы значительно позже, в декабре 2018 года, когда он находился на расстоянии в 119 астрономических единиц от Земли. Его выход в межзвездную среду стал заметно более важным событием для ученых по той причине, что им впервые удалось измерить свойства межзвездной среды, используя инструменты этого зонда.