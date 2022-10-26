Mission Master с новым модулем огневой поддержки.

Семейство автономных наземных робототехнических комплексов (A-UGV, далее- РТК) «Мастер миссий» (Mission Master) от Rheinmetall пополнилось моделью CXT. На выставке вооружений Ассоциации армии США (AUSA) концерн Rheinmetall представил новый Mission Master с таким же новым модулем огневой поддержки.

Согласно писанию Rheinmetall, новый автономный РТК Mission Master CXT оснащен гибридной трансмиссией, которая обеспечивает бесшумную транспортировку по пересеченной местности - даже амфибийную - тяжелых грузов массой до 1000 кг. Благодаря комбинированной мощности дизельного двигателя и малошумного электродвигателя обеспечивает общую дальность хода без дозаправки 450 км (из них 50 км - на аккумуляторах). В зависимости от характера местности с помощью регулировки давления в шинах обеспечивается регулирование тягового усилия.

Компактные размеры модели позволяют перевозить РТК в качестве внутреннего груза самолетами военно-транспортной авиации (CH-47, CH-53 и C-130), а также на коммерческих линиях. Кроме того, изделие может перевозиться морским или железнодорожным транспортом, а также буксироваться с помощью рамы НАТО-А.

Отличительной чертой Mission Master является управление РТК с помощью планшета с автономным комплектом «Путь» (PATH). Комплект обеспечивает не только автономное, частично автономное движение и движение в режиме «следуй за мной», но также автоматическое и полуавтоматическое использование пулемета, сохраняя за оператором роль постоянного и конечного контролера применения оружия.

РТК Mission Master CXT с огневым модулем Fieldranger

«Полевой ренджер» (Fieldranger) – новый модуль огневой поддержки – оснащен 7,62-мм спаренным автоматическим многоствольным пулеметом M134D производства Dillon Aero. В сочетании со встроенной системой управления огнем с радиолокационным датчиком система может использоваться как для борьбы с беспилотниками, так и для поддержки ближнего боя, и, по словам инженеров Rheinmetall, выполнять свои функции, не подвергая опасности личный состав.

Модели-предшественники Mission Master (читайте тут и тут) доступны для многих армиях разных стран на ранних и предварительных этапах закупок.

По материалам ресурса esut.de