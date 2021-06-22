Новый амфибийный UGV от «Райнметалл».

Немецкий оружейный концерн «Райнметалл» (Rheinmetall) добавил новый класс XT в варианте 4×4 к автономным беспилотным наземным транспортным средствам (A-UGV) серии Mission Master. Дизельная силовая установка и грузоподъемность в одну тонну являются отличительными чертами к разработанному ранее 8×8 Mission Master SP (Silent Partner, рус. – «Бесшумный партнер»).

UGV Mission Master XT преодолевает водную преграду

С целью расширения области применения успешной концепции Mission Master, Rheinmetall изменил шасси для новой модели XT, что позволило значительно увеличить её полезную грузоподъемностью в сравнении с недавно внедренным вариантом SP. Размер UGV увеличился до 2,57×3,72 м. В результате при собственной массе в 2,3 тонны амфибийные возможности не ограничиваются даже при полном использовании полезной нагрузки в одну тонну. Дизельный двигатель Mission Master XT вписывает машину в другую логистическую среду. Традиционная технология в первую очередь обеспечивает более короткие сроки текущего обслуживания (сокращает простои) и использование обычно применяемых видов топлива. В свою очередь, признано, что XT обладает более низкими качествами бесшумности.

Гидравлическая трансмиссия позволяет регулировать индивидуально для каждого колеса крутящий момент и торможения, что обеспечивает выполнение разворота вокруг вертикальной оси. Для контакта с грунтом используются специальные шины большого объема с низким давлением. Давление на грунт в 0,1 бар позволяет UGV пересекать участки местности, непригодные для пешей ходьбы. Особый профиль шин гарантирует преодоление подъема до 70% и движение по боковому уклону в 40%. Шины устойчивы к повреждениям и прострелу. Утверждается, что даже отверстия диаметром 2,5 см не приводят к деформации устойчивого каркаса и не выводит из строя систему выравнивания давления в шинах.

Для управления беспилотным автомобилем используется автономный комплект PATH (Proven Agnostic, Trusted Highly Autonomous), разработанный как часть проекта Mission Master SP. Стандартно оператор управляет своим транспортным средством с помощью планшетного ПК, который также контролирует и весь прочий функционал установленного оборудования. Датчики предоставляют информацию об обстановке вокруг транспортного средства, которая, среди прочего, оценивается с помощью искусственного интеллекта и отображается для оператора на картах. Предлагаемая «картинка» включает распознавание пути и препятствий, отображение цели, её классификацию и отслеживание. Поддерживается планирование маршрута и миссии. Оператор может выбирать между режимом «следуй за мной» (в котором транспортное средство следует за идущим впереди на фиксированном расстоянии человеком или другим транспортным средством) или автономным режимом (в котором Mission Master находит путь к месту назначения, используя только контрольные точки на маршруте).

Mission Master XT следует за головным дозором

Для облегчения работы оператора и оптимизации действий на маршруте система контроля давления в шинах способна регулировать его автоматически, в соответствии с характером почвы, обеспечивая, таким образом, постоянное и оптимальное сцепление с дорогой.

XT также может управляться «с машины». Собственные органы управления транспортным средством были сохранены. Водитель может сесть и напрямую управлять автомобилем, например, в полевом лагере или при ремонте.

При максимальном весе 3,3 тонны XT может транспортироваться на внешней подвеске вертолетов (CH-53 или CH-47) или в грузовом отсеке транспортных самолетов, таких как C-130 и больше. UGV пригоден для десантирования на парашюте. Размеры беспилотного автомобиля позволяют также использовать контейнеры стандарта ISO для наземного и морского транспорта.

Представленный Mission Master XT является грузовой версией и, в некотором смысле, базовой комплектацией. Это означает, что для перевозки может использоваться вся масса полезной нагрузки (1 тонна). Модульное шасси предназначено для размещения полезной нагрузки миссии. С этой целью Rheinmetall готовит ряд комплектов оборудования, включая оборудование для боевой поддержки (с пулеметами, автоматическими пушками различного калибра, пусковыми установками для ракет и БПЛА, а также модулями для ведения разведки и/или борьбы с дронами). Индивидуальные модули разрабатываются в соответствии с потребностями заказчика.

Управление Mission Master XT «с машины»

Управление прикладным функционалом осуществляется с помощью упомянутого выше планшетного ПК. Также можно использовать другие мобильные устройства: смартфоны или умные часы. Применение оружия всегда требует непрерывного контроля со стороны оператора.

Сообщается, что для переоборудования базовой модели в Mission Master с прикладным функционалом производителю требуется не более 14 месяцев. Достаточно короткий срок объясняется опытом, наработанным Rheinmetall по проекту SP. После завершения внутренних испытаний XT будет готов к серийному производству в ближайшие несколько недель, а затем отправится в турне к потенциальным клиентам.

ТТХ Mission Master в сравнении

ТТХ Mission Master в сравнении. Источник: invoen.ru

По сообщению представителей концерна, следующий шаг в развитии проекта уже стоит на повестке дня. По желанию заказчика версия с гибридным приводом и основные функции SP и XT могут быть реализованы на одной платформе.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de