«Мастер миссий» для разведки.

Новый роботизированный комплекс от немецкого концерна Rheinmetall получил обозначение «Мастер миссий» (Mission Master). Идея, заложенная в его создании, заключается в том, чтобы создать семейство роботизированных машин, пригодных для выполнения целого набора задач. Такой подход дает значительное преимущество как для боевой подготовки, так и для боевых действий. После транспортной версии для перевозки грузов или раненых и версии для огневой поддержки Rheinmetall представил международной аудитории вооруженного разведчика-дозорного. В модульную конструкцию вездеходного и плавучего шасси (8х8) интегрированы современные разведывательные сенсоры и дистанционно управляемая оружейная станция.

Роботизированный комплекс "Мастер миссий" от Rheinmetall

Для обнаружения потенциальных угроз полезная нагрузка включает электрооптические и инфракрасные датчики большой дальности, РЛС наблюдения, камеру кругового обзора (360°), лазерный дальномер и лазерный маркер цели. При нахождении платформы на скрытой позиции для улучшения обзора датчики могут быть подняты на мачте на высоту до 3,5 м. Для легкой и безопасной транспортировки мачту можно наклонять. Кроме того, комплекс пригоден для транспортировки вертолетами типов CH-53 или CH-47.

При необходимости сенсоры поднимаются на высоту до 3,5 м

«Мастер миссий» разрабатывался как автономное средство для выполнения опасных задач в составе разведывательного дозора. Он может передавать картину обстановки в режиме реального времени не подвергая угрозе личный состав. Его ядром является автономный комплект PATH (A-kit) от Rheinmetall. Комплект PATH предлагает широкие возможности дистанционного управления «Мастером миссий». По выбору оператора для управления может использоваться планшетный компьютер, «умных» часы или устройство управления одной рукой. Все эти устройства обеспечивают полный доступ к таким функциям PATH, как "следуй за мной", "конвой" или автономная навигация. Каждый режим управления включает несколько уровней защиты, обеспечивающих безопасную работу всего комплекса в любое время. Решение на применение оружия остается строго за человеком: принцип «человек в петле».

Для управления группой машин «Мастер миссий» компания Rheinmetall разработала концепцию «волчьей стаи». Через радиосеть она позволяет оператору управлять несколькими роботизированными комплексами одновременно. Оператор может посвятить себя задачам более высокого уровня, в то время как машины выполняют оперативные задачи автономно. В числе таких задач: наблюдение за помещениями, разведка и передача данных о целях. При этом, для должной оценки складывающейся ситуации роботы используют искусственный интеллект и могут общаться между собой.

Модульная концепция «Мастера миссий» позволяет устанавливать на шасси другие виды оборудования (полезной нагрузки), а также осуществлять управление через иные каналы связи. В настоящее время наземные роботы для решения боевых задач проходят испытания во многих странах. Различные варианты «Мастера миссий» проходят войсковые испытания во многих странах НАТО.

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По материалам ресурса esut.de