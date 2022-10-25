Мишустин: российские военные в СВО должны быть оснащены всем необходимым в сжатые сроки

Премьер-министр призвал создать "зеленый коридор" по решению вопросов обеспечения нужд СВО

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Военнослужащие в ходе специальной военной операции должны быть оперативно обеспечены всем необходимым, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на первом заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей СВО.

"Армия и флот, все наши воины, находящиеся на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки", - сказал глава кабмина.

Решения по обеспечению нужд СВО нужно принимать быстро и четко, но не в ущерб качеству, сказал Мишустин.

Мишустин призвал организовать "зеленый коридор" для согласования вопросов при работе координационного совета при кабмине по обеспечению нужд СВО. Он напомнил, что в числе задач новой структуры - определение целевых заданий по поставкам вооружений, техники, вопросы бюджетного финансирования, формирования цен, подбор подрядчиков, создание профильной инфраструктуры.

"Наша задача - выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов власти, регионов и специальных служб. Везде нужно организовать зеленый коридор для согласований, решения должны приниматься максимально быстро и четко, но, разумеется, не в ущерб качеству", - подчеркнул Мишустин.

Он напомнил, что согласно указу президента РФ координационный совет будет заниматься всем комплексом вопросов, связанных с обеспечением потребностей вооруженных сил при проведении специальной военной операции. "Среди них - определение целевых заданий по поставкам вооружений, техники, бюджетное финансирование, формирование цен, подбор поставщиков, подрядчиков, создание профильной инфраструктуры", - перечислил глава кабмина.

Он добавил, что глава государства утвердил и состав совета, в который вошли вице-премьеры, курирующие профильные направления, руководители силовых ведомств и экономического блока.

Мишустин отметил, что подобная практика решения вопросов была наработана в ходе подготовки плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций, она позволила оперативно ответить на различные вызовы, нивелировать многие негативные факторы.