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РИА Новости

Эксперт об угрозе Эстонии выйти из Договора о запрете мин: выигрыша не вижу

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Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Эксперт Бужинский: выход из Конвенции о запрете противопехотных мин ничего не даст Эстонии

МОСКВА, 24 октября/ Радио Sputnik. Предложение эстонских политиков выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин не поможет укрепить обороноспособность страны, считает экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Ранее бывший глава Сил обороны Эстонии, депутат парламента от правящей Реформистской партии Антс Лаанеотс и 19 депутатов оппозиционной Консервативной народной партии внесли на рассмотрение парламента законопроект о денонсации Оттавской конвенции, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения.

Соблюдение конвенции больше не отвечает национальным интересам Эстонии, поскольку ослабляет обороноспособность государства в свете украинского конфликта, считают депутаты. По их словам, противопехотные мины дешевые, эффективные и обладают достаточным сдерживающим эффектом. А в случае массового применения они оказывают, "помимо прямых потерь, серьезное психологическое воздействие в виде страха".

"Технически выйти из этой Конвенции легко, приняли решение, послали ноту, и готово. Какого-либо выигрыша в военном плане для Эстонии я вообще не вижу, такое впечатление, что данное заявление местные политики сделали, чтобы в мире вспомнили, что эта маленькая страна в принципе существует. Напомню, что ведущие державы и ключевые производители мин, в том числе Россия, США и Индия, не присоединялись к Оттавской конвенции", – цитирует РИА Новости Бужинского.

Оттавский договор, или Конвенция о запрете противопехотных мин – договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава.

Ранее радио Sputnik сообщило, что британцев возмутили слова эстонского премьера о России.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Эстония
Компании
Минoбороны РФ
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