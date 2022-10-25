Главы Минобороны США и Британии обсудили ситуацию на Украине после разговоров с Шойгу

Стороны также затронули тему важности трансатлантического сотрудничества

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин в воскресенье обсудил по телефону с британским коллегой Беном Уоллесом вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества и ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.

По его словам, Остин и Уоллес говорили о "связях США и Соединенного Королевства в сфере обороны", а также о "важности трансатлантического сотрудничества". "Их сегодняшняя беседа стала продолжением состоявшегося на прошлой неделе в Пентагоне разговора, в котором был затронут широкий спектр представляющих взаимный интерес вопросов в сфере обороны и безопасности, включая Украину", - добавил Райдер.

Ранее в этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с Остином. В заявлении Минобороны РФ отмечалось, что они "обсудили ситуацию на Украине". В пятницу по инициативе американской стороны также состоялся телефонный разговор Шойгу и Остина.

Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, главой Минобороны Франции Себастьеном Лекорню и турецким министром обороны Хулуси Акаром. Шойгу довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее обратила внимание на ядерный шантаж со стороны Украины. По ее словам, Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в "грязную бомбу".