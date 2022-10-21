El País: Испания может подготовить 400 из 15 тыс. украинских солдат в рамках миссии ЕС

Газета сообщила, что бюджет инициативы, в рамках которой планируется обучение 15 тыс. украинских солдат за два года и которой будут руководить непосредственно из Брюсселя, составит €106,7 млн

МАДРИД, 20 октября. /ТАСС/. Власти Испании готовы взять на себя подготовку 400 военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС для украинской армии. Об этом сообщила в четверг газета El País.

По ее информации, бюджет инициативы, в рамках которой планируется обучение 15 тыс. украинских солдат за два года и которой будут руководить непосредственно из Брюсселя, составит €106,7 млн. Как поясняют источники издания, показатель 400 военных для Испании, как и 15 тыс. для всего ЕС, является ориентировочным, поскольку будет зависеть от того, сможет ли Киев обойтись без них на период обучения.

ЕС взял на себя координацию, руководство и финансирование подготовки, которую некоторые страны сообщества уже начали проводить самостоятельно. Так, Испания проводила обучение 19 украинских солдат управлению зенитными ракетами Aspide, которые Мадрид решил передать Киеву. Ожидается, что в ноябре в королевство прибудет новая группа военных с Украины. Испанской стороне также, вероятно, придется обучать украинских солдат обращению с зенитными ракетами Hawk. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что королевство передаст Киеву четыре ракетные установки.

Ранее министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили выделение Украине очередного транша военной помощи объемом €500 млн в рамках Европейского фонда мира. Кроме того, главы МИД утвердили тренировочную миссию для украинской армии, которая должна начать функционировать в ноябре на территории ЕС.