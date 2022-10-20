Южная Корея готова к поставке в Польшу первой партии САУ K9A1 Thunder и танков K2 Black Panther

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Польская армия уже в ближайшие дни получит первую партию южнокорейских САУ K9A1 Thunder и танков K2 Black Panther, тахника изготовлена в рамках ранее подписанных контрактов. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сделавший запись на личной странице в одной из запрещенных в России соцсетей.

Южнокорейское Минобороны объявило об изготовлении первой партии самоходных артиллерийских установок и танков для польской армии. Презентация 24 САУ K9A1 Thunder и 10 танков K2 Black Panther прошла сегодня, 19 октября 2022 года, на площадке завода компании Hanwha Defense в Чангвоне, всю технику украсили южнокорейскими и польскими флагами.

Присутствовали ли на церемонии представители Польши неизвестно, но глава польского военного ведомства Блащак уже успел заявить, что техника якобы "уже в дороге" и направляется в Польшу. Явно поторопился отчитаться, вся техника еще находится в Южной Корее и готовится к отправке. Всего же в рамках подписанных два месяца назад контрактов Польша получит 212 САУ K9 Thunder и 180 танков K2 Black Panther.

Соглашением было предусмотрено, что первые партии должны быть поставлены в Польшу в этом году. Первые танки поступят на вооружение 16-й Поморской механизированной дивизии, дислоцированной в городе Моронг. На данный момент на вооружении дивизии стоят советские Т-72, которые с большой вероятностью могут уйти на Украину, чему несказанно радуются в Киеве.

Первые САУ K9 Thunder отправятся в 11-й Мазурский артиллерийский полк, имеющий весьма разнообразное вооружение. В составе полка САУ Krab и DANA, РСЗО Град и Langusta.