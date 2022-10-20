Расчеты комплексов РЭБ и радиоэлектронной разведки "Леер-3" продолжают выполнение задач в зоне СВО

Военнослужащий во время установки аэродинамически забрасываемого передатчика помех РБ-341В "Леер-3" в рамках тактико-специальных занятий на полигоне "Свердловский".

ЦАМТО, 19 октября. Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки "Леер-3" Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции.

Современный комплекс "Леер-3" предназначен для подавления GSM-связи при помощи помех, передаваемых специальным беспилотным летательным аппаратом.

Непосредственным ударным средством комплекса являются беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", которые оснащены специальными передатчиками радиосигнала, имитирующими работу базовых сетей GSM и противодействующими использованию абонентских терминалов. Такая аппаратура позволяет блокировать работу любых устройств в определенных диапазонах. Сотовые сети при этом полностью блокируются.

Радиоэлектронное оснащение данного комплекса дает возможность комплексно и эффективно воздействовать на широкую номенклатуру радиоэлектронных и вычислительных систем и средств противника.

Система РЭБ способна блокировать телефоны в сетях GSM и рассылать ложные сообщения, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.