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ТАСС

Маск заявил, что SpaceX платят менее чем за половину терминалов Starlink на Украине

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Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск
Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo / Britta Pedersen

Глава компании подчеркнул, что SpaceX ежемесячно теряет порядка $20 млн из-за неоплаченных услуг и издержек

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Компания SpaceX в настоящее время получает оплату за обеспечение работы 11 из 25 тыс. терминалов системы спутниковой связи Starlink, функционирующих на Украине, никакого финансирования от Пентагона компания не получает. Об этом сообщил во вторник основатель и глава SpaceX Илон Маск.

"Никаких денег от Министерства обороны США, однако несколько других стран, организаций и частных лиц оплачивают примерно 11 из 25 тыс. терминалов, - написал он в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети.

Маск подчеркнул, что "SpaceX ежемесячно теряет порядка $20 млн из-за неоплаченных услуг и издержек связанных с мерами безопасности против кибервойны". "Однако мы продолжим это делать (вздыхает)", - добавил предприниматель.

13 октября телекомпания CNN сообщила, что в ее распоряжение попало письмо, в котором компания SpaceX уведомляла Минобороны США, что прекратит оплачивать работу своей системы спутниковой связи на Украине и не планирует предоставлять Киеву новые терминалы в течение неопределенного времени. В документе также содержалась просьба к Пентагону взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink и финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. 14 октября первый заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ведомство считает, что у Starlink на Украине имеются альтернативы.

15 октября Маск заявил, что продолжит самостоятельно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, несмотря на финансовые потери. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отметила, что американское внешнеполитическое ведомство приветствует это решение. 

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США
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