Астронавты NASA в ноябре впервые за полгода выйдут в открытый космос с борта МКС

Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года.

Они продолжат работы по установке панелей солнечной батареи iROSA

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) одобрило выход в ноябре своих астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) после полугода перерыва. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Последний выход американского астронавта в открытый космос состоялся в конце марта, когда астронавт NASA Раджа Чари вместе с германским коллегой из Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиасом Маурером проводили работы по подключению коммутации и обслуживанию теплоотводящей системы станции. После этого выхода в американском скафандре Маурера было обнаружено повышенное количество воды и в управлении начали проверку по данному поводу. По итогам расследования специалисты пришли к выводу, что избыточная влага была обусловлена настройками охлаждения в скафандре германского астронавта. "NASA завершило проверку готовности в октябре и дало добро на продолжение плановых выходов в открытый космос с борта МКС. Первый из трех плановых выходов в открытый космос намечен на середину ноября", - указывается в сообщении.

Ожидается, что в ходе первого за полгода выхода в космос американские астронавты продолжат работы по установке панелей солнечной батареи iROSA.

В настоящее время на борту орбитальной станции ведет работу экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Фрэнка Рубио, Николь Манн и Джоша Кассады, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Вакаты.