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Военное обозрение

Японские ВВС за полгода 446 раз поднимали свои истребители из-за активности российской и китайской авиации

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Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Военное ведомство Японии опубликовало пресс-релиз, в котором говорится, что ВВС страны за полгода 446 раз поднимали свои истребители из-за активности российской и китайской авиации. Об этом пишет аналитический портал Военно-морского института США USNI News.

В документе указывается, что с апреля по сентябрь Военно-воздушные силы самообороны (JASDF) 446 раз поднимали свои истребители на перехват приближавшейся к воздушному пространству Японии авиации.

Как пишет издание, 340 инцидентов были связаны с активностью китайских самолетов. Это на 59 вылетов больше, чем в аналогичный период 2021 года.

Согласно заявлению Минобороны Японии, многие из перехваченных самолетов базировались на авианосце Народно-освободительной армии Китая «Ляонин».

В то же время, для перехвата российской авиации Военно-воздушные силы самообороны Японии совершили 95 вылетов с апреля по сентябрь. Что характерно, это на 7 вылетов меньше, чем в прошлом году.

Принадлежность оставшихся 11 «нарушителей», из-за которых в воздух поднимались японские истребители, в релизе не указана. Их отнесли в общую категорию под названием «прочие».

Японское военное ведомство подчеркивает, что аналогичный период 2021 года также был насыщенным на воздушные угрозы. Однако тогда японские ВВС совершили 390 перехватов.

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Китай
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Япония
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Авианосец
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