Пентагон принял решение о поставке двух зенитных комплексов NASAMS Украине по ускоренной процедуре

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США поставит Украине два зенитных комплекса NASAMS по ускоренной процедуре, причем оба комплекса будут усовершенствованными, такими же, как прикрывающие Вашингтон. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Минобороны США.

В Пентагоне приняли решение поставить два ЗРК NASAMS в ускоренном порядке, видимо последние ракетные удары по критически важной инфраструктуре все же впечатлили американцев, да и Зеленский со своим офисом уже не первый день обрывает телефонную трубку, жалуясь на дроны-камикадзе "Герань-2", которые свободно летают над всей территорией Украины, демонстрируя почти полное отсутствие противовоздушной обороны. Почти - это потому что некоторые ракеты и беспилотники все же сбиваются, но не в тех количествах, о которых докладывают военные.

В решении об ускоренной поставке так и говорится, что ЗРК предназначены для борьбы с "иранскими дронами-камикадзе со стороны России". Комплексы будут готовы к концу октября - началу ноября, после чего поступят на Украину. По остальным шести зенитным системам пока информации нет. Всего Вашингтон поставит Киеву восемь ЗРК NASAMS.

Накануне в Пентагоне заявили, что Украина получит зенитные комплексы NASAMS "в ближайшие недели". Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона, отвечая на соответствующий вопрос.

Мы постараемся доставить первый NASAMS на Украину в течение следующих нескольких недель. Это, безусловно, позволит украинцам двигаться вперед, когда системы прибудут и будут приведены в рабочее состояние

- заявил он.

Между тем некоторые американские "эксперты" критикуют применение Россией беспилотников по Украине, называя дроны-камикадзе "оружием бедняков". Также утверждается, что у России якобы уже кончились все ракеты. Нашему Минобороны глубоко фиолетово на мнение американцев, оно применяло и будет применять беспилотники, которые демонстрируют свою эффективность. А про заканчивающиеся ракеты мы слышим уже с начала спецоперации.