Войти
ТАСС

США с 2014 года предоставили Украине более $15,5 млрд военной помощи

493
0
0
Американские инструкторы обучают украинских военных
Американские инструкторы обучают украинских военных на Яворивском военном полигоне во Львовской области. Август 2017.
Источник изображения: DoD / SGT Anthony Jones

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты с января прошлого года предоставили Украине военную помощь на сумму более $13,5 млрд, а с 2014 года - более $15,5 млрд. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

"С января 2021 года США выделили Украине более $13,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности. В целом, с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $15,5 млрд на помощь в сфере безопасности", - отметил представитель оборонного ведомства. Он напомнил, что в среду Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно $3 млрд. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
NASAMS
Проекты
БПЛА
Похожие новости
22.08.2022
«Работают для соцсетей». В Совфеде объяснили появление беспилотников ВСУ над Крымом
18.07.2022
«Жесткий ответ»: в России намерены остановить обстрелы Донбасса
15.07.2022
Какие страны коллективного Запада вооружали Украину
28.06.2022
"МиГ-31 такая ракета не догонит, а Ту-95 ударит издалека"
05.07.2021
Поле завтрашнего боя
19.08.2011
"Триумф" может не состояться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 13:57
  • 30523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.08 12:41
  • 0
Историческая правда, которую Польша намерена перековать корейским железом
  • 25.08 12:20
  • 7
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 25.08 11:39
  • 20
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 25.08 06:11
  • 1
В NASA заявили, что зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом
  • 25.08 05:38
  • 70
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 25.08 02:04
  • 3
Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ
  • 24.08 15:40
  • 0
Иллюзия обмана. Какую участь поляки готовят для «полка Калиновского»
  • 24.08 15:23
  • 1
От прошлых отношений Финляндии и России мало что осталось
  • 24.08 14:44
  • 1
Системе экспортного контроля Республики Беларусь исполнилось 30 лет
  • 24.08 14:44
  • 1
Рекордное количество специалистов приняли участие в научно-деловой программе форума "Армия-2022"
  • 24.08 14:01
  • 24
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 24.08 13:25
  • 1
Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой - СМИ
  • 24.08 13:04
  • 13
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 24.08 11:37
  • 1
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В