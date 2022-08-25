США с 2014 года предоставили Украине более $15,5 млрд военной помощи

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ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты с января прошлого года предоставили Украине военную помощь на сумму более $13,5 млрд, а с 2014 года - более $15,5 млрд. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

"С января 2021 года США выделили Украине более $13,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности. В целом, с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $15,5 млрд на помощь в сфере безопасности", - отметил представитель оборонного ведомства. Он напомнил, что в среду Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно $3 млрд. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.